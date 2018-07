"Die heutige Jugend ist faul." Und: "Wer arbeiten will, der findet eine Arbeit." Das sind Sätze, die ich täglich von Arbeitgebern oder Menschen auf der Straße höre. Sie schimpfen über die Null-Bock-Generation.

Ich arbeite als Arbeitsvermittlerin in einem Jobcenter und betreue dort Jugendliche bis 25 Jahre. Meinen Kunden sind Begriffe wie Verantwortung, Struktur und Ausbildung fremd. Es sind Jugendliche, mit denen andere Arbeitsvermittler nicht zurechtkommen. Sie sind schwierig, sie sind aggressiv und sie haben null Bock.

Es ist Montagmorgen. Eine steinerne Treppe führt mich in den ersten Stock zu meinem Büro. Schokolade, Holzspielzeug und Geduldspiele liegen auf den Tischen, an den Wänden hängen Bilder – mein Versuch, dem tristen, bürokratischen Umfeld ein wenig Leben einzuhauchen.

Der Computer fährt hoch. Ich checke E-Mails und überfliege ein Dutzend neuer Richtlinien. Welche Zahlen habe ich wann zu erfüllen und ab wann muss ich einen Arbeitslosen von arbeitslos auf arbeitsuchend stellen?

Die Zahlen müssen stimmen, damit die Quote am Ende des Monats für die Öffentlichkeit plausibel erklärbar ist. Ich könnte natürlich schummeln, damit die Statistik gut aussieht. Will ich aber nicht. Mein Job ist eine Dienstleistung – eine Dienstleistung am Menschen. Menschen sind keine Zahlen.

An diesem Montag erwarten mich Termine im Stundentakt, bis 12:30 Uhr. Das Telefon klingelt. "Jobcenter, moin!", melde ich mich. Ich höre eine weinerliche Stimme: "Es geht einfach nicht, ich schaffe es nicht." Ich erkenne eine meiner Kundinnen. Offenbar sind ihre Depressionen wieder da. Und ich muss von ihr eine Krankmeldung verlangen – das besagt eine Geschäftsanweisung.

Sie erzählt, weint, reagiert aggressiv. Ich lobe sie dafür, dass sie es geschafft hat, mich anzurufen. Wir vereinbaren für den nächsten Tag ein Treffen, um eine Suchtberatungsstelle aufzusuchen. Natürlich nach Feierabend, ohne Zeiterfassung und ohne einen Eintrag in das interne Kundenprogramm. Aus dem Telefongespräch mache ich einen Beratungsvermerk. Die Quote der Einladungen für diese Kundin ist damit erfüllt.

An diesem Vormittag kommen noch drei Jugendliche zum Gespräch: Ich führe Stärkenanalysen und Selbstreflexionen mit ihnen durch, spreche über Hoffnungslosigkeit und Misstrauen. Laut Anweisung sollen die Gespräche dreißig Minuten pro Kunde dauern, inklusive Vermerke. Meist werden es sechzig Minuten – ohne Vermerke.

Wenn ich von meinen Kunden Engagement verlange, muss ich selbst auch Engagement zeigen. Ich begleite sie zu Schuldner- und Suchtberatungen. Ich suche mit ihnen nach beruflichen Möglichkeiten. Ich helfe ihnen, ihre Stärken und Schwächen herausfinden, sie zu fördern oder zu korrigieren. Denn es sitzt ein Mensch vor mir und keine Nummer, die nach internen Dienst- und Handlungsanweisungen abgehandelt werden muss. Viele meiner Mitarbeiter sehen das anders.

Ich kann nichts ändern an Bestimmungen und Anweisungen. Aber ich kann die Jugendlichen als Menschen wahrnehmen und beraten. Ich kann den jungen Arbeitslosen als eine eigenständige Person sehen. Coolness, Strukturlosigkeit und Hoffnungslosigkeit haben schließlich irgendwo ihren Ursprung. Meine Erfahrung ist: Menschlichkeit zahlt sich aus.

Der Name Mia Grünwald ist ein Pseudonym der Autorin. Der richtige Name ist der Redaktion bekannt.