Im Sommer 2012 schließe ich mein Kunststudium ab. Die Sekretärin überreicht mir mein Zeugnis in einer Mappe, die in rotes Leinen gebundenen ist. Sie schüttelt mir die Hand und sagt: "Nun sehen Sie zu, dass Sie reich werden."

Ich beginne Stellenanzeigen zu lesen, Bewerbungsmappen zu kaufen und einen Lebenslauf zu erstellen. Im Copyshop drucke ich meine erste Bewerbung aus. Vor mir warten zwei andere Kunden. Ich schiele auf ihre schicken Lebensläufe in farbigem Layout, die sie in teure Bewerbungsmappen schieben.

Ich lese in Internetforen über Kleidervorschriften in Vorstellungsgesprächen, fülle Formulare für das Arbeitsamt aus und lege mir eine Antwort zurecht auf die nun ständig gestellte Frage: Was machst du jetzt eigentlich? Um etwas Geld zu verdienen, gebe ich Kindern Nachhilfe und Erwachsenen Führungen in einem Kunstmuseum. Schließlich ziehe ich für ein Praktikum in eine andere Stadt.



Dazwischen schreibe ich Bewerbungen. Ich schicke sie in Städte, die ich kenne, und in Städte, die ich nicht kenne. In Deutschland, der Schweiz und Italien. Manchmal bekomme ich Einladungen zu Vorstellungsgesprächen, meist aber Absagen. Die Absagen kommen per E-Mail oder mit der Post. Auf grauem Recyclingpapier. Der Inhalt ist immer der gleiche, die förmlichen Sätze variieren. Häufig enden die Absagen mit einem Satz, der gute Wünsche für meine Zukunft zum Ausdruck bringt.

"Wir wünschen Ihnen für die Suche nach einer Ihren Vorstellungen entsprechenden Position viel Erfolg. Berlin, den 12. März 2013" © Sophia Wiest

Ich beginne, diese letzten Sätze zu sammeln und bin geradezu enttäuscht, wenn einmal keine guten Wünsche in einer Absage auftauchen. Außerdem stelle ich fest, dass kein letzter Satz dem anderen gleicht. Ähnliche Worte werden auf immer wieder andere Weise zusammengefügt.

Schnell ist die Idee da, ein Poesiealbum mit diesen Sätzen anzufertigen. Ein Arbeitsstipendium der Kunststiftung Sachsen-Anhalt und der Kloster Bergesche Stiftung ermöglicht es mir schließlich, das Buchprojekt umzusetzen: Mein persönliches Poesiealbum, ein Buch voller guter Wünsche.

Als Kind habe ich sehr gerne mein Poesiealbum an Freunde weitergegeben. Genauso gerne habe ich Sprüche in den Poesiealben anderer hinterlassen, in Schönschrift und mit Zeichnungen versehen. Nun lasse ich unbekannte Mitarbeiter von Museen, Kunstvereinen, Stiftungen und Kunstsammlungen Sprüche in mein Poesiealbum schreiben. Allerdings nenne ich nur Datum und Ort, nicht die Institution selbst.

Um die Sätze aufzuwerten, setze ich sie im Bleisatz. Buchstabe für Buchstabe, Satz für Satz. Drei Exemplare lasse ich binden: altrosa mit silberner Prägung. Wie in meinem Poesiealbum aus der Schulzeit stelle ich den Sätzen jeweils eine Illustration gegenüber. Ich klebe Blumen in jedes einzelne Buch – Collagen aus den Innenseiten von Briefumschlägen. Grau, blau, gemustert.

Als ich die letzten Collagen in die Bücher klebe, bekomme ich einen Anruf. Eine Frauenstimme sagt, dass die Entscheidung für eine Stelle auf mich gefallen sei, ob ich die Stelle antreten möchte. Ich sage Ja, und der letzte Satz im Buch wird schließlich zur letzten Absage. Fürs Erste zumindest.