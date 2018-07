Wir suchen, Google findet. Millionenfach, Tag für Tag. Und schön daran ist nicht nur, dass es leidlich funktioniert, sondern dass alle Suchanfragen zusammengenommen eine hübsche Statistik abgeben , die Google ebenso akribisch sammelt wie alles andere auch – und zwar weltweit wie regional. ZEIT ONLINE fasst einige der häufigsten Suchbegriffe in den kommenden Wochen als kleine Geschichten zusammen.

In IT-Crowd , der lustigsten Sit-Com für die digitale Zeit, warnt einer: Wenn Du Google bei Google eintippst, explodiert das Internet. Das stimmt natürlich nicht. Wahr jedoch ist, dass Google eines der meist gesuchten Wörter bei, nun, Google ist. Auch, dass der Australier am liebsten nach Australien sucht, was man für überspannte Eitelkeit halten könnte oder eine Identitätskrise. Bei 2,7 Einwohnern pro Quadratkilometer erscheint beides zumindest bedenkenswert. Ganz anders Brandenburg! Dort sehnt man sich nicht nach der eigenen, von Fontane ausführlich durchschrittenen Landschaft. Wenn man Google glauben darf, zieht es den Brandenburger hinaus nach: Bremerhaven .

Bremerhaven, "Stadt am Meer", die eigentlich am Fluss liegt, der Weser nämlich, mitten in Norddeutschland. Zu Bremerhaven muss man wissen, dass eines der Wahrzeichen ein Triptychon aus verwitterten Hochhäusern ist und sein Maskottchen Kralli heißt, ein Pinguin, frisiert wie der späte Arthur Schopenhauer. Einst hieß es gar, es sei die einzige ostdeutsche Stadt auf westdeutschem Boden. Das wäre allerdings eine schmähliche Erklärung, warum Brandenburger sich nach ihr die Finger wund suchen. Wahrscheinlicher ist, dass der Brandenburger ein gutes Fischbrötchen zu schätzen weiß, das es in Bremerhaven zweifellos gibt. Damit steht man dann am Deich und lässt den Blick übers Wasser gleiten, das majestätisch träge in die Nordsee fließt.

Auch wird man sehr schräg gegenüber beinahe das spärlich beleuchtete Brake erkennen, wo Deutschlands erster Kunstrasenplatz bestaunt werden darf, und in diesen Tagen auch Deutschlands meist gegoogelte Person: Menowin Fröhlich , sogenannter Vizesuperstar von DSDS, kam dort auf Tournee. Wie viele Bremerhavener und Brandenburger dort waren, da schicken wir ein kleinlautes Exküsement voraus, konnten wir in der Eile nicht recherchieren. Aber es gab bestimmt ein Riesenhallo. Menowin Fröhlich ist berühmt, was nach deutschen Maßstäben allerdings recht schnell geht und nicht freilich vergleichbar ist mit, sagen wir, Lindsay Lohan .

Für die Älteren unter Ihnen: Lindsay Lohan ist so berühmt, dass kaum noch jemand weiß, warum. Nicht nur in den USA. Auch in Venezuela, Indonesien und Hessen. Dort tippen sie den Namen hunderttausendemal ins schmale Suchfeld, das Fensterchen zum Weltinnenraum aller Menschheitsfragen. Und sie finden: ein Leben voller Handtaschen, schnellem Sex, Alkohol und Drogen – kurzum eine wilde Oper, die manch einer gern auf Bayreuths Grünem Hügel sehen würde. Doch Hans Neuenfels hat sich in letzter Sekunde gegen eine Inszenierung von Lohangrin entschieden. Gerade sitzt die gute Lindsay im Knast und bekommt nachttopfweise Briefe. Da wird der Platz bald knapp. Was uns wieder nach Australien bringt, wo ja reichlich davon vorhanden ist.

Von dort kommt der weltweit meistgesuchte Mensch. Ein Mann, der Stress mit osteuropäischen Frauen hat und nicht Lothar Matthäus heißt, sondern Mel Gibson . Neulich erst ging er auf seinen Gärtner los, prügelnd vor Eifersucht, betrunken (wir erinnern uns ein paar Zeilen nach oben, Identitätskrise und so weiter). Jüngst verglich Arnold Schwarzenegger ihn mit der Ölpest im Golf von Mexiko. Mel Gibson ist eine, wie man in Brake sagen würde, Fiesemöpp. Jetzt braucht er erstmal Urlaub. Vielleicht ja in Dubai, wo dieses Segelschiffhotel rumglitzert, und wovon wir nur träumen können. Doch grämen soll’s uns nicht. Ein Nachbau des Hotels gibt’s ja auch daheim, jetzt raten Sie mal wo, da müssen Sie nicht googeln: Er steht in Bremerhaven.