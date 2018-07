Es kann also doch nur einen geben: Kent Nagano überlässt Nikolaus Bachler die Bayerische Staatsoper. Am gestrigen Dienstag ließ der 58-jährige amerikanische Dirigent japanischer Herkunft eine offizielle Erklärung verbreiten, in der es heißt, er stehe für eine Vertragsverlängerung als Generalmusikdirektor des Münchner Hauses nach 2013 nicht mehr zur Verfügung. Mit anderen Worten: Er erkennt den Intendanten als alleinigen Hausherren an, so wie es die rechtliche Konstruktion des Nationaltheaters auch vorsieht.

Vielen Münchner Klassikfans ist das ein Schock. Denn das Nebeneinander zweier sehr unterschiedlicher künstlerischer Handschriften an Deutschlands größtem Musiktheater schien ihnen gerade attraktiv. Auf der einen Seite der große Zampano Nikolaus Bachler, ehemals Wiener Burgtheaterdirektor und leidenschaftlicher Anhänger der italienischen Hochemotionsoper, der für Premierenglanz und Starbesetzungen sorgt. Und auf der anderen Seite der introvertierte Maestro, der schweigsame Zen-Meister Nagano, der mit sensiblen Partiturausdeutungen die Feingeister im Publikum beglückt und den Fans der im barocken Bayern geschätzten klanglichen "Doppelrahmstufe" zumindest ein meditatives Wellnesserlebnis vermittelt.

Als "glamourfreie und streng auf Inhalte ausgerichtete Seriosität" beschreibt die Süddeutsche Zeitung Naganos Arbeitsstil. Beim Deutschen Symphonie-Orchester Berlin, das der Dirigent von 2000 bis 2006 leitete, kam dieser uneitle Dienst an der Musik ebenso gut an wie seine Vorliebe für ungewöhnliche Werkzusammenstellungen und sein kühler, mitunter kühner Blick auf die Klassiker im Repertoire, besonders der Spätromantik.

An der Bayerischen Staatsoper, wo die Hausgötter Mozart, Wagner und Strauss heißen, setzte er diese ästhetische Linie konsequent fort. In der kommenden Saison wird Nagano lediglich die Neuinszenierung von Messiaens Saint François d'Assise sowie einen Doppelabend mit Ravels L'enfant et les sortilèges und Zemlinskys Der Zwerg leiten. Echte Chefstücke wie Fidelio und Rusalka überlässt er dagegen Kollegen, die sich mehr aufs Hochdramatische verstehen.

Mit ein wenig gutem Willen hätten die beiden Alphatiere Nagano und Bachler also in friedlicher Koexistenz nebeneinander wirken können. Doch es sollte nicht sein. Bachler hat sich durchgesetzt. Dabei ist er der später Hinzugekommene. Eigentlich hätte Nagano nach dem Willen des früheren Kunstministers Hans Zehetmair mit Christoph Albrecht (ehemals Dresdner Staatsoper) zusammenarbeiten sollen. Eine Kombination, die funktioniert hätte, da Albrecht nicht zur Kategorie dominanter Machtmenschen gehört. Doch 2006 macht Zehetmairs Nachfolger Thomas Goppel den Vertrag mit Albrecht rückgängig und verpflichtete stattdessen Bachler.