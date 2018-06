Inhalt Seite 1 — Der deutsche Pate des Indierock Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Um mit Christof Ellinghaus vom Berliner Label City Slang zum Kern seiner Tätigkeit zu kommen, braucht es nicht mehr als einen Begrüßungshandschlag und die Klärung der Frage, was man denn trinken wolle. Da steht der 47-Jährige also an der Espressomaschine seines Souterrain-Büros in der Kreuzberger Dieffenbachstraße, füllt Kaffee nach, stellt die Tässchen in Position, und schon sprudelt es aus ihm heraus. Dass er es damals bei der Plattenfirma Labels/EMI nicht mehr ausgehalten hätte, "die neue Marketingkampagne für Reamonn planen, nein. Oder schnell das Büro der Firma in München abwickeln, nein, das alles war nicht mehr meins".

Oder dass er neulich beim 70. Geburtstag des mit ihm befreundeten Literaturkritikers Heinz-Ludwig Arnold Leute aus der Buchbranche kennengelernt hätte: "Die erzählten mir, dass ein Buch, das sich gut verkauft, viele andere erst ermöglicht oder die Bilanzen eines Verlages zu retten vermag – das ist ja wie bei uns!" Und sofort ist Ellinghaus dann auch bei seiner momentanen Erfolgsband, den aus Kanada stammenden Arcade Fire, "die uns mit The Suburbs gerade mal wieder die gesamte Saison finanzieren. Was kein Wunder ist: Das Album ist ein Hammer!"

Als die Espressi fertig sind, setzt sich Ellinghaus an seinen Schreibtisch, fährt kurz mit der Hand über sein kurz geschorenes, graues Haar und erklärt, bereit für weitere Fragen zu sein. Fragen, die sich nach diesem fulminanten Intro fast erübrigen. Ellinghaus ist Geschäftsmann, Musikbranchenkritiker und Fan zugleich.

Er kann auf Anhieb die aktuellen Albumverkaufszahlen seiner Bands herunterrattern und im gleichen Atemzug die Schwierigkeiten beklagen, unbekannte City-Slang-Acts in die Musikmärkte zu bringen oder überhaupt Abnehmer dafür in Europa zu finden: "In ganz Österreich gibt es gerade noch fünf gescheite Plattenläden." Und natürlich versteht er es, in den schillerndsten Farben die Vorzüge des diese Woche bei City Slang erscheinenden Albums von Junip zu schildern, einer Band des schwedischen Neo-Folksängers José Gonzales.

So ist es weniger die Tatsache, dass er nichts anderes gelernt hat, wie Ellinghaus gern betont, sondern vielmehr diese Mischung aus Geschäftstüchtigkeit, Eigensinn und ungebrochenem Enthusiasmus, die ihn im November den 20. Geburtstag seines Labels feiern lässt.

In dieser Zeit hatte City Slang nicht nur eine Band, die das Label am Leben hielt. 1994 war es das zweite Album der Cobain-Witwe Courtney Love mit ihrer Band Hole; Ende der Neunziger schaffte es Ellinghaus mit Calexico und Lambchop in die Charts. Und nochmal einige Jahre später entdeckte er Judith Holofernes und Wir sind Helden – das dann schon als Geschäftsführer von Labels, einem Verbund mehrerer europäischer Labels, darunter City Slang, der unter dem Dach des Musikkonzerns EMI firmierte. Heute beschreibt Ellinghaus diese Zeit als "vor allem lehrreiche Erfahrung", zumal der Job sehr gut bezahlt war und er bis 2003 viele Ideen umsetzen, sprich: eher schwierige Bands veröffentlichen konnte.

Als die Musikindustrie ins Schlingern geriet, zeigte aber auch die EMI ihr wahres Konzerngesicht. Auf einmal sollte Ellinghaus jede Woche eine Band wie Wir sind Helden aus dem Hut zaubern oder sich um "so einen alten Langweiler wie Bryan Ferry" kümmern – was weit jenseits seiner Vorstellungen von guter Popmusik lag. Also ging es für ihn 2005 zurück auf Start, in einer Zeit, in der die Krise der Branche auch die kleinen Labels erreicht hatte. Ein Beispiel dafür ist, dass Ellinghaus seit seiner wiedergewonnenen Unabhängigkeit in der Dieffenbachstraße schon seinen dritten Standort hat: Büros, die er sich mit anderen Labels in Wilmersdorf und in Kreuzberg geteilt hatte, waren nach Label-Verkäufen oder Umstrukturierungen plötzlich zu groß oder zu teuer für City Slang.