Machtvoll erhebt sich der kubisch geschlossene Bau an der viel befahrenen Cäcilienstraße. Der Verkehrslärm brandet von draußen an, drinnen aber herrscht Ruhe, museale Ruhe. "Das ist heute ein guter Tag für die Stadt", hebt Georg Quander an. Dem Kulturdezernenten der Domstadt, zuvor Intendant der Staatsoper in Berlin, ist die Erleichterung am Freitag deutlich anzumerken. "Es ist ein Anlass, auf den die Kölner lange gewartet haben, 15 Jahre in allem." Und, damit die Botschaft auch richtig ankommt: "Die Eröffnung des Kulturquartiers ist das sicher glanzvollste kulturelle Ereignis des Jahres in Köln."

Das "Kulturquartier", das ist der insgesamt an die 80 Millionen Euro teure Neubau für das ehrwürdige Rautenstrauch-Joest-Museum, der das einzige ethnologische Museum in Nordrhein-Westfalen beherbergt, sowie die Erweiterung des Museums Schnütgen, das seinen angestammten Platz im benachbarten, romanischen Kirchenbau von St.Cäcilien hat, und einen Veranstaltungssaal der Volkshochschule.



Köln hat gewiss noch glanzvollere und gewichtigere kulturelle Ereignisse gesehen, beispielsweise 1957 die Eröffnung des Opernhauses oder 1986 die des Doppel-Neubaus von Museum Ludwig und unterirdisch anliegender Philharmonie zwischen Dom und Rhein. Aber nach einer langen Leidenszeit soll die Eröffnung des mit seiner rotbraunen Klinkerfassade so gar nicht in die Kölner Architekturtradition passenden Bauwerks den Wiederaufstieg aus dem kulturellen Jammertal markieren, in das die Stadt teils durch eigenes Versagen, teils durch die Macht des Schicksals geraten war. Immerhin füllt der Neubau endlich das, was als "Kölner Loch" jahrelang das Gespött über die hilf- und ziellose Politik der Stadt auf einen viel zitierten Begriff gebracht hatte.

Die Macht des Schicksals, die hat Köln am 3. März des vergangenen Jahres zu verspüren bekommen, als beim U-Bahnbau ein gigantisches Loch aufriss und das der Baugrube benachbarte Haus verschlang. Nur dass sich darin leider das Stadtarchiv befand, das bedeutendste kommunale Archiv nördlich der Alpen. Die Folgen dieser – von ruchlosen Baustahl-Dieben mitverursachten – Tragödie sind bekannt: Zwei Männer starben – und ganze Regalkilometer wertvollster Akten versanken im Schlamm. Es wird 30 Jahre dauern und geschätzte 400 Millionen Euro kosten, den wundersamerweise doch noch aus dem Dreck geborgenen Schriftstücken wieder einigermaßen zu ihrem früheren Aussehen zu verhelfen. Unabweisbar sind zudem die 100 Millionen Euro für einen Archivneubau.

Die selbst verschuldete Hilflosigkeit indessen, für die steht das "Kölner Loch". Im Jahr 2002 wurde das erst 1967 eröffnete Kulturzentrum, als Josef-Haubrich-Forum benannte Ensemble aus Kunsthalle, Kunstverein und Volkshochschule, abgerissen, um einem großzügigen Neubauvorhaben Platz zu machen. Doch das gab es leider nur in den Köpfen der Kommunalpolitiker; in der Realität mangelte es schlicht am notwendigen Geld. So blieb das "Loch". Heute spricht der Dezernent freimütig vom "Baustopp aufgrund der desolaten Finanzsituation der Stadt". Die konnte erst dank eines 24-Millionen-Zuschusses des Landes aufgebessert werden.

Wenige Stunden vor der Gala zur Eröffnung des Quartiers sitzt Georg Quander in seinem Büro, im schwarzen Anzug und mit Silberkrawatte schon herausgeputzt. "Ich habe zumindest keine Gelegenheit mehr, mich umzuziehen", meint er lakonisch. Wortgirlanden sind ihm fremd. "Wir haben in den letzten dreißig Jahren viel Terrain verloren", räumt er unumwunden ein, auf die Frage nach der gegenwärtigen Bedeutung Kölns als Kulturmetropole. Er erwähnt den legendären Dezernenten Kurt Hackenberg, unter dessen Ägide 1967 eben jenes Kunstzentrum errichtet wurde, das 2002 achtlos beseitigt wurde. "Verschärft", sagt Quander, "wurde der Niedergang durch die Ereignisse im Rahmen der Wiedervereinigung". Damit bringt er eine Ansicht ins Spiel, die unter Kölner Kulturmenschen gängige Meinung ist, von Berlin aus jedoch nicht einmal erahnt wird: "Köln hat darauf nicht reagiert. Die Stadt soll sogar ein Angebot der Landesregierung, sie in das Ausgleichsgesetz für Bonn hineinzunehmen, abgelehnt haben."

Das wäre, wenn es denn stimmt, sträflicher Hochmut gewesen. Die Folgen sind bekannt: Berlin, das weiß Quander aus eigener Erfahrung, hat eine enorme Anziehungskraft entfaltet. Zugleich haben die süddeutschen Großstädte und Länder – Bayern voran – darauf ihr Kulturengagement "aus Angst vor Berliner Hegemonie enorm verstärkt". Ähnlich formuliert es Kasper König, der in der internationalen Kunstszene bestens vernetzte Direktor des Museums Ludwig. Viele der jüngeren Künstler hätten Berlin attraktiver gefunden als das Rheinland, und zugleich sei mit dem Hauptstadtumzug ein "bestimmtes Milieu", das von Bonn herüberzukommen pflegte, weggefallen. Denselben Akzent setzt auch Anja Nathan-Dorn, die Direktorin des über 150 Jahre alten Kölnischen Kunstvereins. Man musste, sagt sie, in Köln "erst einmal wegstecken, dass man in gewisser Weise zu den Verlierern des Endes des Kalten Krieges gehört".