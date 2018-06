Es muss schlimm stehen um unser Land. Wer dem Gepolter von Horst Seehofer oder seinem Wegbereiter Thilo Sarrazin zuhört, könnte schnell zu diesem Schluss gelangen. In der immer undurchsichtigeren Integrationsdebatte klingt die Erregung nicht ab. Sie nimmt sogar noch mehr Fahrt auf: Die CDU hat zu ihrem Parteitag im November den Entwurf eines Leitpapiers vorgelegt. Der Abschnitt zur Einwanderungspolitik nimmt darin den größten Platz ein. Ein Kernsatz lautet: Die christlich-jüdische Tradition und die historischen Erfahrungen seien die Grundlage für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft und bilden die "Leitkultur in Deutschland".

Sollte es sich bei dieser Grundlage, wie Bundespräsident Christian Wulff in Ankara betonte, um die Loyalität aller Bürger zur Verfassung und zu einem christlich, aufklärerischen Wertekanon handeln, könnte man sich fragen: Warum schreibt die Union das nicht? Stattdessen bringt sie, nachdem sie den mythisierten Begriff des Multikulti publikumswirksam entsorgt hat, einen anderen mythisierten Begriff in Stellung: die Leitkultur.

Schlagartig befindet sich die CDU damit wieder in der Rhetorik, bei der manchem schon vor zehn Jahren unbehaglich wurde. Anstelle der zivilisatorischen Verfasstheit (Grundgesetz) zielt sie wieder auf eine eigentümliche innere Einkehr: die Kultur mitsamt historischer Erfahrungen und religiösen Implikationen. Hier spiegelt sich das Muster der Debatte. Es wird nicht mehr gedacht, sondern gefühlt.

Eine Begriffsbestimmung deutscher Kultur ist schwer. In ihrem Namen ließ einst Thomas Mann in seinen Betrachtungen eines Unpolitischen Nietzsche, Goethe und Wagner aufmarschieren gegen die westliche Demokratie. Ihre heutigen Eiferer können nur sagen, was deutsche Kultur nicht ist, der Islam zum Beispiel, dem christlich-jüdisch zu Leibe gerückt wird. Der Ordnungsruf nach der Homogenität einer solchen Kultur allerdings hat deutsche Tradition, verwurzelt in der romantischen Theorie. Aus fester Kultur folgt dort die Einheit der Nation. Ein Konstrukt, das den Kern einer modernen, offenen Gesellschaft nicht trifft: Zivilisation kann integrieren, verordnete Kultur grenzt erst einmal aus.

Die Frage ist, ob es der Union in der Debatte tatsächlich hilft, – sei es aus Überzeugung oder sprachlicher Ohnmacht – sich zum Schleppenträger der gefühlsdeutschen Rhetorik zu machen. Aber vielleicht liegt hier ja gerade der Trick: Je unkonkreter die Partei bleibt, desto länger kann sie sich ausruhen, ohne Druck, sich dem konkreten Alltag deutscher Einwanderungsprobleme zuwenden zu müssen. Vielleicht meldet Horst Seehofer unser Land ja bald sogar als Weltkulturerbe an. Um den Rest kümmert sich dann der Bundesgrenzschutz.