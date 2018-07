Wer den Schriftsteller Emil Cioran persönlich kannte, erzählt gern, dass der Autor von Auf den Gipfeln der Verzweiflung und der Lehre vom Zerfall ein recht heiterer Zeitgenosse gewesen ist. Auch, wenn es auf Fotos nie den Anschein hat. Da beugt sich der Rumäne meist über den Schreibtisch in seiner Mansardenwohnung, mit sorgenvoller Miene und zerfurchter Stirn, umstellt von Papierstapeln und aufgeschlagenen Büchern. Und wer würde auch behaupten, das Erstaunen und Erschaudern über die Welt hinterließe keine kosmetischen Spuren. Wer denkt, sieht eben so aus.

Spricht man allerdings von der Denkerpose, sind nicht Gesichtsfalten und ein leseversehrter Rücken gemeint. Die beliebteste Darstellung des Denkens haben wir dem Bildhauer Auguste Rodin zu verdanken. In Bronze kauert ein Mann auf einem Schemel und stützt das gedankenschwere Haupt auf seine Hand. Die Skulptur heißt treffend: Der Denker .

Man könnte streiten, ob es nun eine naturwüchsige Eigenart des Menschen ist, den Kopf beim Denken kinnabwärts zu entlasten. Oder ob Rodin bloß stilbildend gewirkt hat auf Tausende von Klappentextfotos und jene Xing-Profilbilder, auf denen besonders schlau geguckt und nicht kontaktfreudig gelächelt wird. Abseits von Farbfotografien begegnet man der Hand am Kinn in Theaterlogen, Galerien voller höchstmoderner Kunst und während mancher Kinofilme, worin französische Pärchen nackt rumschreien und ansonsten schweigend rauchen. Sie signalisiert: Achtung, innigste Geistesarbeit.

Auch vor der jüngst in die Schlagzeilen geratenen Universität Bayreuth steht eine Plastik, die diesen Akt so illustriert. Und vom berühmtesten Absolventen der Lehranstalt kursieren neuerdings Aufnahmen aus dem Bundestag : Ministerhand greift ans Ministerkinn. Karl-Theodor zu Guttenberg grübelt, und die Welt sieht zu. Worüber, kann sie nur raten. Es gibt aber Gerüchte, und deren Kern hat mit intellektueller Einkehr nicht sehr viel zu tun. Schlimm genug. Doch was heißt das künftighin für die arme Zunft der Bewerbungsfotografen? Für die Kulturbeflissenen, unsere Manager in spe und das Theater-Abo-Publikum, wenn ein Minister ihre Lieblingspose so unverschämt entweiht?

Da heißt es: Hände weg vom eigenen Kinn! Stattdessen auf nach Frankreich! Dort im Palais des Beaux Arts de Lille eröffnet im März die Ausstellung Porträts des Denkens . Vom 16. bis 18. Jahrhundert, von Velázquez bis Giordano lässt sich da besichtigen, wie man denkend aussehen kann – zumal in Öl. Für Studenten (Doktoranden eingeschlossen) ist der Eintritt übrigens ermäßigt.