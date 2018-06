Die Bühne eine Pfütze, nasser Beton, darauf zwei blasse junge Männer. Das Stück I am the wind beginnt mit dem Ende einer Geschichte. Da ist "Der Eine", wie er heißt, schon ertrunken, und "Der Andere" fragt ihn, warum er "es" getan hat. "Ich hab's einfach getan", sagt "Der Eine", und: "Es ist einfach passiert." Das war am Freitag unter dem freien Nachthimmel Avignons, auf dem alljährlichen Theaterfestival. Das von dem Altmeister Patrice Chéreau inszenierte Stück des norwegischen Autors Jon Fosse gehört zu den Publikumserfolgen dieses Jahres. Das will etwas heißen: Die Zuschauer auf dem Festival von Avignon gelten als unerbittlich.

Sie sind allerdings nicht so ideologisch verbohrt wie eine gewisse konservative Kulturkritik, die kurz zuvor in der Tageszeitung Le Figaro zu lesen war: Das Festivalprogramm sei elitär und habe mit dem, was eigentlich das Theater ausmache, wenig zu tun, und an die Stelle des gesprochenen Wortes seien audiovisuelle Effekte und Provokationen getreten.

Zugegeben, seit Jahren werden auch Stücke in Avignon aufgeführt, auf die diese Beschreibung passt; sie sind übrigens nicht immer die Schlechtesten, etwa Marthalers Papperlapapp im vergangenen Jahr. Doch I am the wind ist das direkte Gegenbeispiel. Seine Geschichte handelt davon, dass der Eine (gespielt von Tom Brooke) und der Andere (Jack Laskey) im Boot auf die stürmische See hinausfahren, der Eine getrieben von seiner Todessehnsucht, und der Andere verzweifelt darum bemüht, den Einen zur Umkehr zu bewegen. Handlungsspielraum gibt es auf einem Boot nicht viel, also wird gesprochen, das Wort ist das Zentrum des Stücks. Und zwar nicht nur als Medium, sondern auch als Gegenstand.

Denn wie der Eine fast vergeblich versucht zu sagen, was er fühlt, so findet auch der Andere die richtigen Worte nicht. Was können Worte? Anstatt diese Frage zu beantworten, formuliert das Stück sie auf beunruhigende Weise immer wieder neu. "It's just words", sagt der Eine, "just words." Worte nur. Bloß Worte.

Der Andere ist es, der die Fragen stellt. Er ist gewissermaßen der Abhängige in der Zweierbeziehung, was ja auch schon in den Namen der beiden ausgedrückt ist: "Einer" kann durchaus ein Einziger sein, "ein Anderer" existiert stets nur mit Bezug auf jemanden, der schon da ist.

In I am the wind verlangt der Eine nichts vom Anderen, wohl aber ist es umgekehrt. Dem Einen würde die Stille genügen. Allerdings – über sein Innerstes würde er wohl gerne sprechen. Der Andere hingegen kommt auf diesen Gedanken nicht; ihm geht es nur darum, zu seinem Gefährten durchzudringen.

Unter den Zuschauern war am Ende das Gefühl verbreitet, man werde noch lange Zeit Stoff zum Nachdenken haben. Das jedenfalls bekundeten etliche von ihnen während einer Begegnung mit dem Ensemble – eine weitere Widerlegung der Mär, das Programm des Festivals sei "elitär": Das Gegenteil ist wahr, denn zum Programm zählen Publikumsgespräche, Foren und Workshops, die Verbindungen zwischen den Zuschauern und den Künstlern knüpfen und das Verständnis erleichtern.