Der Schriftsteller, Regisseur und Drehbuchautor Oliver Storz ist tot. Er ist im Alter von 82 Jahren am 6. Juli gestorben und bereits beigesetzt worden. Der Filmemacher hielt sich zuletzt in Egling bei München auf; er war schwerkrank. Der Präsident des Schriftstellerverbandes PEN, Johano Strasser, hat den Tod bestätigt. Er würdigte Storz, der trotz seines hohen Alters Filme gedreht und Bücher geschrieben habe. Seine Werke hätten auch bei jungen Leuten Eindruck gemacht. "Das ist eine seltene Gabe."

Storz galt als einer profiliertesten deutsche Filmemacher. In seinen Werken setzte er sich mit zeit- und gesellschaftskritischen Themen auseinander. Das Chaos am Ende des Zweiten Weltkrieges sowie die erste Nachkriegszeit thematisierte er dabei oft. Seine Filme sind vielfach ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem Grimme-Preis für den Fernsehfilm Gegen Ende der Nacht mit Bruno Ganz, dem Bayerischen Fernsehpreis und dem Hans-Bausch-Mediapreis.

Zu den bekanntesten Werken von Storz gehört der Fernsehfilm Drei Tage im April über KZ-Häftlinge in einem württembergischen Dorf und der Zweiteiler Im Schatten der Macht über den ehemaligen Bundeskanzler Willy Brandt. Auch seine TV-Serie Raumpatrouille – Die fantastischen Abenteuer des Raumschiffes Orion von 1966 und das Fernsehspiel Das tausendunderste Jahr von 1979 gehören zu Storz' Erfolgen. Mit dem Nationalsozialismus setzte sich Storz ebenfalls in den Romanen Nebelkinder oder Die Freibadclique auseinander. Das 2008 veröffentlichte Buch handelt von vier Jugendliches im Sommer 1944, ein knappes Jahr vor Ende des Zweiten Weltkrieges.

Storz arbeitet bis ins hohe Alter. 2009 wurde zu seinem 80. Geburtstag sein neuer Film, Die Frau, die im Wald verschwand, über die 1950er Jahre gezeigt. "Ich kann nicht leben, ohne innerlich etwas hervorbringen zu wollen. Und wenn Sie mich morgen an den schönsten Strand von Mallorca verpflanzen – ich fange sofort an, eine Geschichte zu schreiben, die in Mallorca spielt", sagte Storz.