ZEIT ONLINE: Warum können wir allein über ein "Aha!" von Loriot schon lachen?



Rainer Stollmann: Es drückt Verblüffung aus, und Verblüffung gehört immer zum Lachen. Außerdem sieht man Loriot an, dass er nicht nur verblüfft ist, sondern diese Verblüffung gleichzeitig vermeiden will.

ZEIT ONLINE: Was ist an dieser Vermeidung lustig?



Stollmann: Loriots Hauptcharakteristikum ist die Höflichkeit. Sie zeichnet ihn im Vergleich zu allen anderen Komikern wie Otto Waalkes, Harald Schmidt oder Mario Barth aus. Er war ein Komiker, der an unserer Höflichkeitshaut kitzelt. Das ist besonders deshalb interessant, weil die Deutschen nicht gerade ein höfliches Volk sind. Von Goethe kennen wir den Satz: "Im Deutschen lügt man, wenn man höflich ist." Im 20. Jahrhundert waren die Deutschen nicht sehr höflich zu ihren Nachbarvölkern. Man könnte also sagen, man muss die Deutschen zur Höflichkeit erziehen. Sie ist das menschliche Verhalten zwischen Menschen, die sich nicht persönlich kennen.

ZEIT ONLINE: Wie Herr Müller-Lüdenscheidt und Dr. Klöbner in der Wanne.



Stollmann: Genau. Keiner wüsste, wie er sich in solch einer völlig absurden Lage verhalten soll. In einer Situation, in der man das Gegenüber noch nicht kennt, kann man kein Vertrauen haben, also benimmt man sich anständig. Höflichkeit ist so etwas wie Vertrauensgeld. Dazu müssen die Deutschen erzogen werden. Loriot war der große deutsche Erzieher zur Höflichkeit.

ZEIT ONLINE: Und wo bleibt da der Humor?



Stollmann: Loriot war kein Prophet, der auf die Straße ging oder Ratgeberliteratur schrieb. Doch wenn man die Titel seiner Bücher liest – "Die perfekte Hausfrau", "Der Weg zum Erfolg", "Umgang mit Tieren", "Nimm"s leicht!" – sind das alles Ratgeber. Loriot war ein Parodist der Ratgeberliteratur der 50er und 60er Jahre.

ZEIT ONLINE: Hat er auch deshalb seine Sprache so gepflegt? Niemand verwendete den Genitiv so korrekt wie er. Und obwohl heute keiner mehr so spricht, wirkt Loriot nicht überheblich oder aus der Zeit gefallen.



Stollmann: Er war ein Dichter und ging mit der Sprache um wie ein Martin Walser in der ernsthaften Literatur. Gleichzeitig war er Komiker. Deshalb nehmen wir seine Sprachkunst nicht richtig wahr. Es gibt nur eine einzige Dissertation über Loriot, aber über jeden drittklassigen Schriftsteller gibt es eine Menge.

ZEIT ONLINE: Das ist die Tragik der Komik: Sie wird gerne als das Leichte unterschätzt, dabei ist sie hoch kompliziert.



Stollmann: Man muss sie sehr ernst nehmen und Loriot hat für seine Auftritte geprobt bis zum Umfallen. Das Besondere an seiner Sprachkunst ist, dass sie lakonisch ist. Es gibt etliche Quasselstrippen, denen es nicht auf Sprache ankommt und die Lacher kriegen, indem sie drumherumreden und das Lustige daran irgendwie rüberbringen. Bei Loriot sitzt alles. Sie können nicht ein Wort verändern, keinen Satz. Das zeichnet große Literatur aus.



ZEIT ONLINE: Unterscheidet er sich auch darin von anderen Komikern?



Stollmann: Ich will damit nicht die Anderen schlecht machen. Harald Schmidt und Helge Schneider sind für mich auch ganz Große – aber sie arbeiten anders. Loriot war eben doch ein Begleiter der alten Bundesrepublik, die – je weiter wir zurückgehen – noch im Morast des Dritten Reichs steckte. Seine Menschen sind die Kleinbürger des patriarchalischen Adenauer-Staates. Helge Schneider und Harald Schmidt spielen mit der Political Correctness. Auf die ging Loriot nicht mehr ein.