Bis zum Schluss ließ sich Thomas Gottschalk bejubeln. Um 23.18 Uhr dann ging der Showmaster von der Wetten, dass...?-Bühne ab. Die Frage nach seiner Nachfolge, die seit Wochen diskutiert wird, blieb auch in seiner Abschiedsshow unbeantwortet. Das ZDF, das die TV-Show seit 1981 mit Frank Elstner und seit 1987 nach einer kurzen Unterbrechung mit Gottschalk überträgt, ist scheinbar noch weit davon entfernt, einen neuen Moderator – oder ein Team – zu engagieren.

Nachdem bereits Kandidaten wie Hape Kerkeling und Markus Lanz abgelehnt hatten, brachte Gottschalk am Samstagabend einen weiteren Namen ins Spiel: Günther Jauch. Der saß in der Abschiedsshow als Gast in den Sendung – neben Schauspielerin Jessica Biel, dem Modedesigner Karl Lagerfeld und dem Schauspieler Til Schweiger. Auf Gottschalks Frage, ob er den Job übernehmen wolle, gab sich Jauch überrascht. Im Gegenzug lud er Gottschalk, den er seit der gemeinsamen Arbeit beim Bayerischen Rundfunk in den achtziger Jahren kennt, in seinen RTL-Jahresrückblick 2011! Menschen, Bilder, Emotionen ein. Dort könne man das Thema "in Ruhe" besprechen.

Eine Rückkehr Gottschalks zu Wetten, dass...? ist nicht ganz ausgeschlossen

Eigentlich wollte der ZDF-Programmdirektor Thomas Bellut noch in diesem Jahr einen Nachfolger benennen. Nun wurde die Entscheidung ins nächste Jahr verschoben. An einem Neustart des bewährten Formats hält Bellut jedoch weiterhin fest. Als möglicher Kandidat wird nun Johannes B. Kerner gehandelt. Der 46-Jährige, der vor zweieinhalb Jahren vom ZDF zu Sat.1 wechselte, moderiert sein wöchentliches Magazin nur noch bis zum 15. Dezember 2011. Wie es für ihn nach der letzten Sendung weitergeht, ist noch offen.

Noch vor vier Wochen hatte Bellut bestätigt, dass Wetten, dass...? mit einem Moderatoren-Duo fortgesetzt werden solle. Zuletzt moderierte Michelle Hunziker an Gottschalks Seite.

Wird Thomas Gottschalk letztlich seine eigene Nachfolge antreten? Sollte er mit seiner neuen ARD-Vorabendshow Gottschalk live scheitern, die ab 23. Januar vier Mal pro Woche ausgestrahlt wird, ist das sogar denkbar. Und es würde dem Programmdirektor seine Aufgabe einfacher machen. Noch vor der letzten Wetten, dass...?-Sendung mit Gottschalk hatte Til Schweiger den Moderator als "Gott" bezeichnet. Eine Rolle, für die nur schwer Ersatz zu finden ist.