Als der vielfach ausgezeichnete spanische Architekt Enric Ruiz-Geli vor kurzem in der Berliner Akademie der Künste über die Gebäude der Zukunft sprach, begann er mit einer Selbstbezichtigung. In der Zeit steigender Meeresspiegel müssten die Architekten zuallererst auf sich selbst blicken, sagte er, schließlich gingen etwa 40 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes auf Gebäude zurück. Für die Designer des zeitgenössischen Bauens könne das nur bedeuten, dass sie sich mit einer einfachen Einsicht auseinanderzusetzen hätten und die lautet: "Wir sind das Problem."

Das Projekt " Natural Fuse ", das 2009 auf der New Yorker Ausstellung "Toward a Sentient City" vorgestellt wurde, illustriert die Herausforderungen, vor denen die Architekten heute stehen: In zahlreichen Wohnungen auf dem ganzen Globus stehen kleine Lampen, die an Zimmerpflanzen angeschlossen sind. Die Lampen leuchten nur so lange, wie die Pflanze den CO2-Verbrauch, den die Stromproduktion kostet, absorbieren kann. Lässt man sie länger brennen, ergießt sich automatisch Essig über die Pflanze, die dann zwangsläufig stirbt.

Allerdings ist es nicht die eigene Pflanze, die der eigenen Maßlosigkeit zum Opfer fällt: Die Anlagen sind untereinander vernetzt, so dass beispielsweise in London eine Pflanze eingeht, wenn in Sidney zu lange das Licht brennt. Was hier wie ein leicht elitärer Erste-Welt-Witz wirkt, verweist auf eine gern verdrängte Realität: Unsere Zivilisation baut bis heute Ressourcen ab, die endlich sind. Und die internationale Bauwirtschaft verantwortet den Bärenanteil.

Unbestritten ist deshalb, dass die Gebäude der Zukunft radikal weniger Energie verbrauchen müssen, wenn die Ziele, die im Kyoto-Protokoll und seinen Folgeverträgen formuliert wurden, wenigstens ansatzweise erreicht werden sollen. Mit einer besseren Wärmedämmung ist es dabei nicht getan. Dass das Bauen der Zukunft von Grund auf neu gedacht werden muss, zeigt das Buch Digital Utopia , das das Architekturbüro "Plan A" und die Berliner Akademie der Künste jetzt veröffentlicht haben. Atmende Materialien, Fassaden, die auf die Sonne reagieren, Räume, die ihr eigenes Klimasystem erzeugen – der Paradigmenwechsel, der sich gerade vollzieht, könnte tiefgreifender kaum sein.

1/6 Philippe Rahm experimentiert im Rahmen seines Projekts "Hormonorium" mit Räumen, die den Besucher körperlich stimulieren und so bestimmte Reaktionen hervorrufen sollen. © Niklas Stauss 2/6 Die äußere Membran des Media Tic-Gebäudes in Barcelona © Enric Ruiz Geli 3/6 Die Textildesignerin Aurélie Mossé erforscht mit Stoffen welche Wirkung, diese auf Menschen haben. Hier zu sehen ist ein Teil ihrer Installation "Reef". © Ingvar Artsen 4/6 Der "Suicidal Pouf" gehört zu einer Kollektion von Gartenmöbeln und -Textilien der Designerin Carole Collet, die sich mit der Zeit zersetzen und so ihre Form verändern. Collets Arbeit basiert auf der Forschung des Nobelpreisträgers Sir John Sulston. © CaroleCollet 5/6 Das Projekt "Natural Fuse" zeigt, wie das Handeln des Einzelnen das Leben der anderen beeinflusst – in dem es Energieverbrauch als Teil eines globalen Systems sichtbar macht. © Usman Haque 6/6 Diese Entwürfe des Designer-Duos Dunne & Raby kopieren Stoffwechselprozesse in der Natur, die es Pflanzen und Tieren ermöglichen, Nährstoffe aufzunehmen. Laut einer UN-Studie wird der Bedarf an Nahrungsmitteln in den kommenden 40 Jahren um 70 Prozent steigen. © Jason Evans

So wird etwa unsere traditionelle Vorstellung, dass unsere Häuser schützende Bollwerke gegen die äußere Natur sind, gerade von einem architektonischen Entwurf abgelöst, in dem sich die Gebäude an ihr Umfeld anpassen. Geht es nach den zeitgenössischen Architekturvisionären, werden unsere Häuser bald keine statischen Gebilde mehr sein, sondern "adaptive Systeme".

Wie das in der Praxis aussehen kann, zeigt Ruiz-Geli selbst: Sein Büro Cloud 9 hat 2010 in Barcelona das Media Tic-Haus gebaut, das im vergangenen Jahr auf dem "World Architecture Festival" als "bestes Gebäude des Jahres" ausgezeichnet wurde. Den wichtigsten Unterschied zu traditionellen Bauweisen sieht man dort gleich von außen: Media Tic kommt ohne klassische Fassade aus. Die Mauern aus Beton oder Glas wurden hier durch ballonartige Kissen ersetzt, wie man sie hierzulande vielleicht von der Allianz Arena in München , der Heimstätte des FC Bayern München, kennt.