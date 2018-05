Er galt als der begehrenswerteste Mann der Welt: Helmut Berger war Ludwig II., er schlüpfte in die Rolle von Marlene Dietrich in Luchino Viscontis Die Verdammten und räkelte sich mit Liz Taylor im Bett. Der Bildband Helmut Berger. Ein Leben in Bildern (Schwarzkopf und Schwarzkopf) ist das Kaleidoskop eines ruhelosen Menschen zwischen Filmset und Jet-Set-Partys. Er zeigt aber auch eine bislang unbekannte Seite des öffentlichen Menschen Helmut Berger – Szenen aus seiner Kindheit und Jugend, bevor aus dem jungen Mann eine Projektionsfläche wurde.