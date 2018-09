ZEIT ONLINE: Herr Houssouba, die Islamisten haben in Timbuktu schreckliche Verbrechen begangen. Kurz vor ihrer Flucht vor den französischen und malischen Truppen setzten sie vergangenes Wochenende die wichtigste Bibliothek von Timbuktu, das Zentrum Ahmed Baba, in Brand. Kurze Zeit später hieß es, die meisten Bücher seien vorher in Sicherheit gebracht worden. Wissen Sie, wie groß der Schaden tatsächlich ist?



Mohomodou Houssouba: Nein. Die Lage ist im Moment sehr unübersichtlich. Die Bibliothek ist angezündet worden, so viel ist sicher. Das ist sehr deprimierend.

ZEIT ONLINE: Das Zentrum Ahmed Baba war Bibliothek und Forschungszentrum zugleich. 1973 wurde es mit viel Geld aus Südafrika gegründet, erst vor drei Jahren wurde der jetzt zerstörte Neubau eröffnet. Welche Rolle spielt das Zentrum für die Schriftkultur Timbuktus?



Houssouba: Viele Bücher sind nach wie vor im Privatbesitz von Familien. Aber das Zentrum Ahmed Baba beherbergt die wichtigste Sammlung von Schriften in Timbuktu, weil sie so umfassend ist. Es ist außerdem ein Ort, an dem interdisziplinär und multidisziplinär geforscht wird. Linguisten, Juristen, Theologen, Kalligrafen kommen dorthin und betrachten die Dinge aus ihrer jeweiligen Perspektive. Zusammen gewinnen sie ein vollständiges Bild und können Stück für Stück die Geschichte der Region rekonstruieren. Und mit der Region meine ich nicht den Norden Malis, sondern auch Mauretanien, Senegal und Nigeria; ein großer Teil dessen, was wir heute Sahel nennen.

ZEIT ONLINE: Welchen Stellenwert haben die Manuskripte von Timbuktu über die Region hinaus?



Houssouba: Wir haben schon jetzt viele Erinnerungslücken in Afrika. Weil der Gebrauch von Schrift nicht sehr verbreitet war, wissen wir wenig über die Geschichte des Kontinents. Die Schriften von Timbuktu sind zentral, um diese Lücken zu schließen. Sie dokumentieren die Kultur, den Handel, die Reisen und die Offenheit, die es hier gegeben hat. Timbuktu ist in gewisser Weise das Gedächtnis Afrikas.

ZEIT ONLINE: Rund 30.000 Bücher befanden sich in der Bibliothek. Was waren das für Schriften?



Houssouba: Juristische Schriften, naturwissenschaftliche, literarische. Es ist eine große Vielfalt, die die Kultur des Nahen und Fernen Ostens der vergangenen Jahrhunderte widerspiegelt. Die Bücher kamen aus Ägypten, Marokko, Tunesien, sogar aus Andalusien. Viele Werke stammen aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Andere sind noch jünger, aus dem 20. Jahrhundert. Zu den wertvollsten Stücken gehören frühe Abschriften des Koran aus dem 12. und 13. Jahrhundert und andere religiöse Texte. Am bedeutendsten sind wohl die Schriften zum islamischen Recht.

ZEIT ONLINE: Was macht die Bücher und Schriftrollen so wertvoll?



Houssouba: Zum einen sind es Objekte, die über Jahrhunderte bewahrt und beschützt wurden. Jede Generation hat sie an die nächste weitergereicht. Dann gibt es den ästhetischen Aspekt. Natürlich gibt es Tausende Abschriften des Korans. Aber wenn ich eine Abschrift aus dem 12. Jahrhundert in der Hand halte, mit einer wunderschönen Kalligrafie und Verzierungen, dann ist die einmalig. Aber der größte Verlust, wenn Bücher wirklich zerstört wären, wären die Ideen, die gedacht und aufgeschrieben wurden. Die Manuskripte und Schriftrollen sind zum großen Teil noch nicht katalogisiert worden. Wenn das Original beschädigt oder zerstört ist, gibt es nirgendwo eine Kopie. Das Wissen wäre verloren.

ZEIT ONLINE: In welcher Sprache sind sie verfasst?



Houssouba: Es gibt zum einen Werke im klassischen Arabisch. Zum anderen Schriften in Ajami, das ist eine Art „sudanisiertes“ Arabisch. Diese Schrift hat sich im Sahel bis hin in den Norden Nigerias ausgebreitet, weil das arabische Alphabet nicht ausreichte für alle phonetischen Laute, die in der Region üblich waren. In dieser Schrift hat man dann entweder das Arabische wiedergegeben, oder die lokalen Sprachen. Das war für die weniger gebildeten Leute einfacher zu lesen.

ZEIT ONLINE: Auf den ersten Blick scheint es absurd, dass die Islamisten islamische Kulturschätze zerstören.



Houssouba: Man spricht ja viel von einem Ikonoklasmus der Salafisten, also davon, dass sie Bilder ablehnen und zerstören, wie jetzt in den Mausoleen und Moscheen. Aber natürlich produzieren sie zugleich selbst eine Masse an neuen Bildern: Bilder von Zerstörung und Qual, die ihrer Propaganda dienen sollen.