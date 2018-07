Der französisch-argentinische Regisseur und Intendant Jérôme Savary ist am Montagabend an den Folgen einer Krebserkrankung in Paris gestorben. Er wurde 70 Jahre alt.



Savary stand jahrelang an der Spitze großer französischer Schauspielhäuser und sorgte mit seinen häufig ironischen, frivolen und Tabus brechenden Aufführungen für Schlagzeilen. Er sei ein leidenschaftlicher Regisseur gewesen, der Sinn für Spektakuläres gehabt habe, erklärte Frankreichs Staatspräsident François Hollande in einer Mitteilung.

Savarys Theater-, Opern-, Operetten- und Musical-Aufführungen wie Carmen , Der blaue Engel oder Mutter Courage waren bunt, spritzig und temporeich. "Er war ein extrem origineller Regisseur, voller Fantasie und neuer Ideen", hob der Filmregisseur und Schauspieler Robert Hossein hervor. Als Meister spektakulärer Aufführungen würdigte ihn auch der Präsident der Filmfestspiele von Cannes , Gilles Jacob .

Skandal im Schiller-Theater



Bevor Savary die Leitung des Pariser Théâtre National de Chaillot und der Opéra Comique übernahm, bestritt er als junger Mann in New York seinen Lebensunterhalt mit Jazzmusik, kämpfte sich in Paris als Comicstrip-Zeichner, Autor von Fotoromanen und Chauffeur durch. 1965 gründete er das Grand Théâtre Panique, aus dem drei Jahre später der Grand Magic Circus mit einer zum Großteil aus Laiendarstellern bestehenden Truppe hervorging, mit der sich Savary als "Magier" schnell einen Namen machte.

Am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg brachte er 1981 Weihnachten an der Front auf die Bühne. Im Berliner Schiller-Theater inszenierte er im selben Jahr die Revueszenen für Peter Zadeks Interpretation von Falladas Jeder stirbt für sich allein und löste mit den halbnackten Tänzerinnen in Nazi-Uniform einen Skandal aus.



Der in Buenos Aires geborene Savary galt als unkonventioneller Geist. Er war kompromisslos und wollte mit dem elitären Verständnis von Theater brechen und der Komischen Oper zu einer Renaissance verhelfen. Wegen seiner Liebe zu diesem Genre wurde Savary vor allem von Frankreichs Kulturwelt hart kritisiert.