Auch am zweiten Tag nach dem blutigen Anschlag auf den Bostoner Marathon fehlt von den Tätern scheinbar noch jede Spur. Bis wir wissen, wer für dieses Verbrechen verantwortlich ist, könnte es also noch lange dauern. Über die Identität der Bombenleger zu spekulieren, ist sinnlos. Aber selbst ohne dies zu tun, können wir einen Teil ihrer Motive vielleicht jetzt schon erahnen. Menschen, die Bomben legen, wollen nicht nur Durchschnittsbürgern Angst und Schrecken einjagen. Sie wollen auch ein Zeichen setzen.

Die symbolische Dimension von Terroranschlägen ist oft schon ersichtlich, bevor wir die Verantwortlichen beim Namen kennen. Selbst in den Stunden, als noch kaum jemand von Osama bin Laden gehört hatte, war bereits eindeutig, dass der Angriff auf das World Trade Center dem Kapitalismus und der Angriff auf das Pentagon der militärischen Macht Amerikas galt. Während die Symbolik von 9/11 sofort klar war, ist aber weniger ersichtlich, welch perverse Gedankenassoziation zum Angriff auf den Bostoner Marathon geführt haben könnte. Was ist Boston eigentlich für eine Stadt – und welche Werte sollten hier getroffen werden?

Am dritten Aprilmontag wird in Massachusetts traditionell der Patriots' Day begangen. Dieser erinnert an den "Schuss, der auf der ganzen Welt gehört wurde" – also an die Schlachten von Lexington und Concord, die am 19. April 1775 wenige Meilen von Boston entfernt den Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg einleiteten. Die meisten Amerikaner betrachten Boston als den Geburtsort ihrer Nation, ihrer Unabhängigkeit, ja ihrer politischen Freiheit überhaupt. Boston ist nicht nur eine der ältesten Siedlungen Amerikas.

Lebendiges Geschichtsmuseum

Im Vergleich zu anderen amerikanischen Großstädten erscheint die Vergangenheit hier noch viel lebendiger. New York macht immer den Eindruck, gerade erst erbaut worden zu sein, obwohl sich große Teile der Stadt seit hundert Jahren kaum verändert haben. In Boston dagegen, wo in den letzten Jahrzehnten neue Wolkenkratzer die Skyline von Grund auf verändert haben, wäre man in manch einem Stadtteil heute noch nicht allzu überrascht, einen Revolutionär aus dem 18. oder gar einen Pilgervater aus dem 17. Jahrhundert anzutreffen.

Deshalb fungiert Boston jedes Jahr für Zigtausende Amerikaner als eine Art lebendiges Geschichtsmuseum. Wer als Tourist nach Boston kommt, stößt im Zentrum der Stadt unweigerlich auf einen kleinen roten Pfad – den sogenannten Freedom Trail. Auf kürzester Strecke schlängelt sich dieser Pfad von einer bedeutsamen Stätte der Amerikanischen Revolution zur nächsten: von der Faneuil Hall, wo amerikanische Freiheitskämpfer zum ersten Mal gegen hohe Steuern protestierten, bis hin zu dem Platz, auf dem britische Militäreinheiten das Massaker von Boston begingen. Aufgrund all dieser Geschichte ist es also vielleicht kein Zufall, dass der Copley Square, wo am Montag die Bomben explodierten, nicht mehr als eine Meile vom Freedom Trail entfernt liegt.