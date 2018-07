Der Schauspieler und Komiker Eddi Arent ist tot. Er starb schon Ende Mai in München, teilte seine Familie mit. Anfang der Woche sei er beigesetzt worden, sagte die Bürgermeisterin von Oberschleißheim, Elisabeth Ziegler.

Arent war mit den Kriminalfilmen nach Edgar Wallace und als Schmetterlingssammler Lord Castlepool in den Karl-May-Verfilmungen bekannt geworden. Sein feinsinniger, trockener Humor hatte eine große Fangemeinde. In den vergangenen Jahren hatte sich Arent aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und wohnte unter anderem in einem Seniorenheim in der Oberpfalz.

Arent, der mit bürgerlichem Namen Gebhardt Arendt hieß, wurde 1925 in Danzig geboren. Nach dem Abitur an einem humanistischen Gymnasium musste er seinen Kriegsdienst ableisten. In der Nachkriegszeit wagte er erste Schritte auf der Bühne, unter anderem als Kabarettist. Sein komödiantisches Talent zeigte er fortan in Der Widerspiegel, Die Zwiebel an der Münchner Kleinkunstbühne oder in den Sketchserien Harald und Eddi und Es ist angerichtet. 1997 drehte er mit George Tabori den Film Mutters Courage.

Neben der Schauspielerei betrieb Arent mit seiner Frau ein Hotel am Titisee. Der Neustädter Hof ging jedoch 2005 pleite, Arent musste ihn schließen und zwangsversteigern. Seit den fünfziger Jahren war er mit seiner Ehefrau Franziska verheiratet, bis sie vor einigen Jahren starb.