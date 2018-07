16/18

Im August 1973 begannen in Ostberlin die Bauarbeiten am neuen "Mehrzweckgebäude" der DDR, dem Palast der Republik. Der neue Kulturpalast wurde an der Stelle des 1950 gesprengten Stadtschlosses auf dem als Fest-, Aufmarsch- und Parkplatz genutzten Marx-Engels-Platz errichtet und sollte – neben einem repräsentativen Sitz für die Volkskammer – die Funktion eines "Volkshauses" erfüllen.