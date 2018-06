Neben Kindergarten und Gesamtkunstwerk ist Angst wohl die deutsche Vokabel, die international zu den bekanntesten gehört. Als German Angst hat sie sogar Eingang in politische Diskurse gefunden. Der Rest der Welt stöhnt gerne genervt auf, wenn die Deutschen sich mal wieder um Verantwortung herummogeln oder jammern, obwohl es ihnen eigentlich fantastisch geht.

Angst zu haben ist eine Tugend, erklärt hingegen das Rheingold Institut aus Köln. Es betreibt psychologische Marktforschung und berät Unternehmen. Mit tiefenpsychologischen Interviews lotet das Institut regelmäßig die Stimmungen und Wertvorstellungen der deutschen Gesellschaft aus. Und verkündet: Selbstzweifel sind ein deutsches Lebenselixier. Das ist tatsächlich positiv gemeint.

Der Rheingold-Mitbegründer und Chefpsychologe Stephan Grünewald hält es für unbedenklich, wenn die Deutschen auch auf die jüngste Befragung durch die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) wieder mit einem Feuerwerk an Sorgen und Nöten geantwortet haben. Angst um den Arbeitsplatz, Angst vor Inflation, Angst vor lahmender Konjunktur: In keinem anderen europäischen Land machen sich die Bürger mehr Sorgen als in Deutschland.

Diese Angst sei Ausdruck einer rastlosen und suchenden Haltung, bestärkt Grünewald die Kernkompetenz der Deutschen. "Die innere Betriebsamkeit, die Unruhe und die eigene Rastlosigkeit führen zu einem Werkeln, zu einem Probieren und Experimentieren, zu kreativen Denkanstößen und Erfindungen", sagt der Psychologe. "Schon das Werkeln im Keller, in der Gartenlaube oder im Hobbykeller ist mehr als nur banale Bastelei, es ist die Keimform des künstlerischen, technischen und philosophischen Wirkens." Die Angst vor brüchigen Verhältnissen würden die Deutschen zum Beispiel durch häusliche Stabilisierungs- und Renovierungsmaßnahmen zu bannen suchen. Das mündet in einen Hinweis auf Grünwalds passende, neue Publikation: Die erschöpfte Gesellschaft. Noch so ein Jammerlappen-Thema.

Wer Schiss hat, hat Schiss



Sich selbst schon für ein braves Mitglied der Gesellschaft zu halten, nur weil man unter Hasenfüßigkeit leidet, ist eine weit verbreitete These. Man tut schließlich niemanden was. Man bastelt nur friedlich an Gartenzaun und Alarmanlage.

Der erste Fehler dieser Analyse liegt darin, Ängstlichkeit mit Nachdenklichkeit und der Fähigkeit zur Selbstkritik gleichzusetzen – fraglos wünschenswerte Eigenschaften. Doch wer Schiss hat, hat eben Schiss, auch wenn er lieber edlere Gründe vorschiebt. Angst darf nicht zum Rückzug in den Hobbykeller führen.

Die meisten deutschen Angestellten zum Beispiel sind mit ihrer Arbeitssituation unzufrieden. Zwei von drei Deutschen glauben einer Bertelsmann-Umfrage zufolge, dass sich Leistung nicht lohnt und das Berufsleben voller Ungerechtigkeiten stecke. Genauso ist lange erwiesen, dass permanente Ungerechtigkeiten wie Gehaltsunterschiede am Arbeitsplatz krank machen. Doch dass sich Mitarbeiter dagegen wehren, hört man selten.



Das fängt schon bei den einfachsten Dingen an: Niemand redet offen über sein Gehalt. "Das ist ein Kündigungsgrund", heißt es dann immer mit gedämpfter Stimme. Dabei ist das totaler Unfug. Selbst wenn solche Klauseln in den Arbeitsverträgen stehen, sind sie rechtlich unwirksam. Sie verstoßen gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz und die Koalitionsfreiheit. Nur wer weiß, ob er weniger kriegt als der Sitznachbar, kann auch dagegen vorgehen. Natürlich liegt das nicht im Interesse des Arbeitgebers. Transparenz würde den sozialen Frieden stören, heißt es dann immer. Klar, der Arbeitgeber müsste sich auf Forderungen von denen einstellen, die offensichtlich schlecht verhandelt haben.

Die Sorge müssen sich die Chefs indes gar nicht machen, die Mitarbeiter beweisen von sich aus schon vorauseilenden Gehorsam. Interessant ist auch das Verhältnis der Menschen, die mit ihren Jobs unzufrieden sind und über Kündigung nachdenken, zu denen, die das tatsächlich durchziehen. Grobe Schätzung: eins zu 10.000?

Angst ist ein Leitmotiv. Neben Bequemlichkeit und dem Wunsch nach sozialer Anerkennung vermutlich eines der Motive, dass bei Lebensentscheidungen die wichtigste Rolle spielt.

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei Beziehungen: Jeder kennt gleich mehrere dieser Paare, die offensichtlich ähnliche Gefühle aneinander binden wie den Angestellte an seinen Bürostuhl, so richtig sexy findet man sich schon lange nicht mehr. Nur die Angst vor dem Alleinsein ist größer.