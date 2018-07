Ein Gemälde von Francis Bacon hat bei einer Auktion in New York rund 142 Millionen Dollar (etwa 106 Millionen Euro) erzielt. Damit ist das 1969 geschaffene Triptychon Three Studies of Lucian Freud das teuerste Kunstwerk, das je versteigert wurde. Es sei nach "sechs Minuten heftigen Bietens im Raum und am Telefon" verkauft worden, teilte das Auktionshaus Christie's mit. Über den Käufer wollte Christie's keine Auskunft geben.

Als das bislang teuerste je versteigerte Gemälde galt Edvard Munchs Der Schrei. Es war im vergangenen Jahr bei Sotheby's für rund 120 Millionen Dollar unter den Hammer gekommen.

Nun hat ihm Three Studies of Lucian Freud den Rang abgelaufen. Das Gemälde, das noch nie auf einer Auktion angeboten wurde, zeigt einen Künstlerfreund Bacons. Den bisherigen Rekord für den höchste Auktionspreis für ein Werk des irischen Malers hielt sein Triptych von 1976. Das Gemälde wechselte 2008 für 86 Millionen Dollar den Besitzer.