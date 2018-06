Ein Mann liegt erschöpft auf einem Bett, ein Feldarbeiter putzt sich mit einem dreckigen Tuch seine Hände – welche Anstrengungen und Wege stehen hinter dem täglichen Broterwerb? Zeit seines Lebens hat der Magnum-Fotograf Erich Hartmann die menschlichen Mühen um ihn dokumentiert. Als Jude floh er aus Nazideutschland in die USA und begann dort seine Karriere. 1999 starb der Fotograf. Sein Bildband Our Daily Bread ist im Kehrer Verlag erschienen, die Ausstellung im Französischen Dom in Berlin geht bis 28. Februar 2014.