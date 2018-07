Der Drehbuchautor und US-Produzent James Schamus (Brokeback Mountain) wird Jury-Vorsitzender der Internationalen Filmfestspiele Berlin 2014. Die Jury vergibt den Goldenen Bären für den besten Film sowie die Silbernen Bären im Wettbewerb der Berlinale. Sie findet vom 6. bis 16. Februar statt.

Weitere Mitglieder der Jury sind der Schauspieler Christoph Waltz (Inglorious Basterds), die Bond-Produzentin Barbara Broccoli, die dänische Schauspielerin Trine Dyrholm (Love Is All You Need), die iranische Filmemacherin und Malerin Mitra Farahani (Juste une femme), die Schauspielerin Greta Gerwig (Frances Ha), der französische Regisseur Michel Gondry (Vergiss mein nicht) sowie der chinesische Schauspieler Tony Leung (The Grandmaster).



Schamus war Produzent des Oscar-Siegers Brokeback Mountain von Regisseur Ang Lee. Er war auch für weitere Filme von Ang Lee verantwortlich, darunter für Das Hochzeitsbankett. Der Film gewann 1993 den Goldenen Bären. Schamus ist an der Columbia University in New York Professor für Filmgeschichte und Filmtheorie. Mit seiner Firma Focus Features produzierte Schamus zahlreiche weitere erfolgreiche Filme, darunter Lost in Translation oder Milk.