Am 8. Mai 1944, kurz vor ihrem 15. Geburtstag, blickt Anne Frank im Hinterhaus an der Amsterdamer Prinsengracht in die Zukunft. Knapp zwei Jahre schon verharrt ihre Familie im Versteck, ein Alltag zwischen bleierner Schwere und nagender Angst. An jenem Tag aber vertraut die Heranwachsende ihrem Tagebuch einen Wunsch an, für die Zeit nach der ersehnten Befreiung: Ein Jahr in Paris und ein Jahr in London möchte sie verbringen, um Kunstgeschichte zu studieren und Sprachen zu lernen.

70 Jahre später erleben 1.100 Zuschauer im neu eröffneten Theater Amsterdam, wie Anne Frank sich mit Freunden in einem Pariser Café trifft. Den geplanten Kino-Besuch sagt sie spontan ab, sie mag, biografisch bedingt, keine Kriegsfilme. Stattdessen kommt sie dort ins Gespräch mit einem jungen Verleger, dem sie ihre Geschichte erzählt. Nicht nur von der Zeit im Unterschlupf, sondern auch von den Jahren, die ihre Familie, deutsch-jüdische Flüchtlinge, am Merwedeplein im Süden Amsterdams verbrachte. Und schließlich von der Deportation, das Leiden und Sterben in Auschwitz und Bergen-Belsen.

Ein neuer, vollständigerer, nicht zuletzt ein authentischerer Blick auf das Leben eines der bekanntesten Shoah-Opfer soll das Amsterdamer Bühnenstück Anne sein. Im Mittelpunkt, sagt die Co-Autorin Jessica Durlacher, steht "Anne Franks nicht gelebtes Leben" – das, was hätte sein können, wenn. Grundlage der Produktion ist, anders als beim Broadway-Stück von 1955, nicht nur das bekannte Tagebuch, sondern Anne Franks Gesammelte Schriften, erschienen im Herbst 2013. Mit Hilfe von Briefen, Traumsequenzen und Zukunftswünschen wollen Durlacher und ihr Ehemann Leon De Winter, vom Baseler Anne-Frank-Fonds mit dem Script beauftragt, den Fokus neu justieren. Der sucht das Mädchen Anne, nicht die Ikone.

Beeindruckendes neues Theatergebäude

Was ihn umgibt, ist schlichtweg gigantisch: ein Glaspalast von einem Theater, mehr als 4.000 Quadratmeter groß, in einem guten halben Jahr in prächtiger Hafenlage errichtet; extravagante SceneAround-Bühnentechnik mit rotierenden und sich verschiebenden Elementen; eine aufwändige Produktion mit 20 Darstellern und bemerkenswertem Multimedia-Einsatz. Der Anne-Frank-Fonds, vom überlebenden Vater Otto Frank als Universalerbe eingesetzt und mit dem Auftrag betraut, das Schicksal seiner Tochter bekannt zu machen, will damit eine neue Generation Jugendlicher ansprechen.

Verantwortlich dafür ist nicht zuletzt das Produzenten-Duo Kees Abrahams (ImagineNation) und der Broadway-Haudegen Robin De Levita. Der war sich kurz vor der Premiere des Risikos bewusst, das der Ansatz birgt: die richtige Dosierung technischer Mittel sei ein "gefährliches Gleichgewicht", man könne schnell über das Ziel hinaus schießen. Eine Garantie für den gewünschten Effekt gebe es nie, sagt De Levita. Und dann ist da noch dieses Material: "zu ikonisch". Jeder glaubt es zu kennen. "Da liegt man leicht daneben."