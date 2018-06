Im Hause CNN kommen Jon Stewarts Witze häufig nicht so gut an. "Wenn es so wirkt, als verhalte ich mich respektlos gegenüber Jon Stewart, dann liegt es daran, dass es so ist", sagt der CNN-Nachrichtensprecher Chris Cuomo über den Late-Night-Comedian. "Er ist witzig, aber er macht nicht den gleichen Job wie wir, und wir sollten auch nicht so tun, als täte er es", zitierte ihn der amerikanische Medienkritiker Erik Wemple diese Woche in seinem Blog. Cuomo hatte sich zuvor während einer Live-Sendung zum Thema Flugzeugabsturz in der Ukraine etwas im Ton vergriffen – darüber freut sich ein Satiriker wie Stewart.

Dessen The Daily Show auf dem Kabelkanal Comedy Central persifliert Programmsegmente von CNN und anderen Sendern. "Hofnarr" nennt Cuomo ihn deswegen verächtlich. Umso weniger dürfte ihm der jüngste Coup des Komikers gefallen haben: Nur wenige Stunden nach Cuomos scharfen Worten verkündete Stewart in seiner Sendung, den Nachrichtensender CNN übernehmen zu wollen. Der könnte zum Verkauf stehen, wenn der Medienmogul Rupert Murdoch seine Drohung wahrmacht und den Time-Warner-Konzern kauft. Aus Wettbewerbsgründen müsste die Unternehmenstochter CNN, Cuomos Arbeitgeber, dann wohl abgestoßen werden.

Zehn Milliarden US-Dollar ist der Nachrichtensender schätzungsweise wert. Woher Stewart das Geld nehmen will? Natürlich von Kickstarter. Über das Crowdfunding-Portal werden immerhin sogar mehr als 50.000 Dollar für eine Schüssel Kartoffelsalat eingesammelt. "CNN, Amerikas erster 24-Stunden-Kabelnachrichtensender, ist seit vielen, vielen Jahren schon furchtbar", heißt es im Begleittext von Stewarts Kampagne. "Muss das so sein? Wer weiß, vielleicht muss es das. Lasst es uns selbst herausfinden!" Gegenleistungen für die Spenden gibt es natürlich auch: Für 10.000 Dollar kann man sein Gesicht auf dem Fernsehbildschirm sehen, für 25.000 die Nacht mit Fareed Zakaria, dem Star des CNN-Auslandsjournals, durchfeiern.

Satire statt Fernsehnachrichten

Aber um Chris Cuomos Kritik noch einmal aufzugreifen: Hat Jon Stewart als Comedian genügend Ahnung vom Nachrichtengeschäft? Hat seine Kampagne eine Chance auf Erfolg? In einer Umfrage des US-Forschungsinstituts Pew Research Centers dazu, welchen Journalisten die Amerikaner am meisten bewunderten, landete Jon Stewart immerhin an vierter Stelle. Auf ihrer Internetseite brüstet sich The Daily Show damit, für eine "erdrückende Mehrheit der Frauen und Männer unter 35 Jahren die vorrangige Quelle für TV-Nachrichten" zu sein. Ob Harald Schmidt und Stefan Raab es in Deutschland wohl auch in eine Reihe mit Claus Kleber, Caren Miosga und Marietta Slomka schaffen würden?

Auch Stewart selbst wehrt sich gegen das "Missverständnis", er sei "bloß ein Komiker". Kritikern wie Cuomo hält er entgegen: "Ich denke, dass Comedy schwerer ist als das, was die da machen. Wir müssen die Dinge in einer Art und Weise aufarbeiten, die viel überlegter ist", sagte er einmal dem New York Magazine. Seitdem er The Daily Show 1999 als Hauptmoderator übernommen hat, muss er sich mit seinem Team fortwährend bissigen und nicht zu abgedroschenen Spott überlegen – für vier Sendungen in der Woche. "Selbst wenn man einen leckeren Schokoladenkuchen gegessen hat, denkt man hinterher manchmal, dass man zu viel hatte", zitiert ihn das Magazin weiter. "Und nun ersetze man Schokoladenkuchen mit 'beschissenem Taco' und man weiß, wie unser Alltag ist."

Preisträger von 19 Emmy-Awards

Die amerikanischen Zuschauer allerdings können derweil nicht genug bekommen von dem 51-Jährigen aus New Jersey, dessen Komiker-Karierre bei Open-Mic-Nächten einer Bar in Lower Manhattan begann und sich später beim Musiksender MTV fortsetzte. Mit durchschnittlich mehr als zwei Millionen Zuschauern hat sich The Daily Show als eine der beliebtesten Late-Night-Shows etabliert. Bisher wurde sie mit 19 Emmy-Awards und 56 Nominierungen geehrt. Auch der Regierungswechsel von Bush zu Obama konnte dem Satiriker links der Mitte nichts anhaben: Regelmäßig grillt Stewart Regierungsvertreter, die ihn in der Sendung besuchen. Der ehemaligen Gesundheitsministerin Kathleen Sebelius, die ihm das Dilemma der Gesundheitsreform erklären wollte, antwortete er trocken: "Bin ich ein dummer Mann?"

Einer der neusten Gags ist nun also die CNN-Kickstarter-Kampagne. Sie erinnert ein wenig an Martin Sonneborn und seine Partei, mit der der ehemalige Titanic-Chefredakteur überraschend ins Europaparlament eingezogen ist und deswegen sein Engagement bei der heute-show auf Eis legen musste. Dass es Stewart ähnlich ergehen könnte und er am Ende tatsächlich die zehn Milliarden Dollar für den Kauf zusammen bekommt, ist jedoch ausgeschlossen. Mal abgesehen davon, dass Murdochs erstes Übernahmeangebot bereits von Time Warner abgeschmettert wurde: Stewarts Kampagne ist bloß eine Attrappe, zwar im Layout von Kickstarter, aber eben nicht auf der Seite der Crowdfunding-Plattform. Auf Letsbuycnn.com lässt sich nicht klicken und spenden, man kann lediglich lesen und schmunzeln. Zum Beispiel über den Gegenwert der höheren Funding-Beträge: Für eine Milliarde US-Dollar werden die Hunger Games mit CNN-Moderatoren ausgetragen. Bis zum bitteren Ende.