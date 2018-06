Offline – World Wide Weg heißt die Sendung, in der Palina Rojinski (Circus Halligalli, Got To Dance) ohne Geld und Smartphone für 48 Stunden pro Episode in einer fremden Stadt ausgesetzt wird. Ohne Hilfe des Internets muss sie dort eine Aufgabe erfüllen. In der ersten Folge, London, soll sie Mode-Ikone Vivienne Westwood treffen. Im Grunde eine schöne Idee: unsere Abhängigkeit von Onlinenavigation, E-Mail und Google zu zeigen, indem man darauf verzichtet. Und so das unsichtbare Band sichtbar macht, das uns an unsere Geräte und Onlinekonten, an unsere Freundeslisten und Statusmeldungen bindet.

Doch leider traut ProSieben weder seiner Idee noch seiner Protagonistin. Statt eines tatsächlichen Experiments sieht der Zuschauer eine Reihe höchst unwahrscheinlicher Glücksfälle:

Zufällig veranstaltet der Besitzer des Boutique-Hotels, in dem Rojinski angeblich per Couchsurfing untergekommen ist, eine Pyjamaparty am Abend ihres Besuchs.

Zufällig befindet sich auf dieser Party eine Dame aus der Modebranche, die mit Rojinski ins Gespräch kommt und nicht sehr gut darin ist, auswendig gelernten Text aufzusagen.

Zufällig wird Rojinski auf der Travestieparty, auf der sich Westwood laut Auskunft jener Dame befindet, verwechselt und muss in einem unförmigen Kostüm auf einer Bühne tanzen.

Zufällig veranstaltet der Streetfood-Markt, auf den Rojinski just dann stößt, als sie Hunger bekommt, einen Wettbewerb, bei dem das Essen kostenlos ist, wenn man es schafft an jedem Stand etwas zu verdrücken.

Zufällig setzt sie sich nach dem Fressmarathon genau neben die Freundin eines Paparazzo, der Vivienne Westwoods Adresse weiß. (Die aber, so viel sei verraten, nicht aufmacht, wenn jemand nachts bei ihr klingelt.)

Verwirrend? Hanebüchen? Während die Sendung fortschreitet, kann man zusehen, wie der Redaktion die plausiblen Ideen ausgehen: Als die Protagonistin ans andere Ende der Stadt muss, wird sie einfach von zwei Männern an einer Straßenecke über die Schulter geworfen und in einen Partybus verfrachtet, dessen Route – oh Zufall, du stets holde Maid! – nur wenige Meter neben dem gewünschten Ziel endet.