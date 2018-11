Ein schmerzloses, unkontrolliertes Zucken der Muskulatur, so kann es beginnen. Was jeder schon einmal erlebt hat, etwa wenn das Augenlid kurz zappelt, oder die Muskelbündel in der Hand vibrieren. Wo im Körper es seinen Anfang nimmt, unterscheidet sich von Mensch zu Mensch. Wenn es schlimmer wird, kann die Ursache amyotrophe Lateralsklerose, kurz ALS sein.

Die Krankheit betrifft die Neuronen, die unsere Muskeln mit unserem Hirn und Nervensystem vernetzen. ALS ist unheilbar und verbreitet sich innerhalb kürzester Zeit im ganzen Körper. Muskeln werden schwächer, Arme und Beine träge und verkrampft. Das Sprechen wird schwer, aus Atmen wird Röcheln. Erkrankte überleben im Schnitt nur die nächsten drei bis fünf Jahre nach der Diagnose.

ALS ist selten, nur etwa zwei Menschen unter 100.000 erkranken daran. Männer sind etwas häufiger betroffen, wenige Menschen erkranken in jungen Jahren. Was ALS genau auslöst ist bis heute nicht verstanden. Zuletzt gab es Hinweise, dass beschädigte Eiweiße in den Nervenbahnen von Erkrankten nicht richtig abgebaut werden (Deng et al., 2011).

Heute ist die Krankheit auch bekannt, seit sie den weltberühmten Astrohysiker Stephen Hawking in den Rollstuhl gezwungen hat. Hawking leidet seit 1963 an einer seltenen Form der ALS, die sehr langsam voranschreitet. In Deutschland starb 2007 der bekannte Maler und Künstler Jörg Immendorff an den Folgen der degenerativen Nervenkrankheit.