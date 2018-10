Mit der Wahlbeteiligung bei den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg verhält es sich in etwa so, als wenn zur Trauung nur ein Partner erscheint, "Ja" sagt, und die Sache besiegelt ist. Keiner hat mehr so richtig Lust, wählen zu gehen. Früher gab man gern dem Wetter die Schuld. Entweder es hatte geregnet oder die Sonne brannte. Aber das Argument ist selbst zu einer leergeregneten Wolke geworden. Dem Bürger ist am Sonntag sein Sofa näher als die Urne.



Was ist zu tun? Die SPD-Generalsekretärin Yasmin Fahimi reagierte noch am Sonntagabend unerwartet schnell und machte bemerkenswerte Vorschläge. Man könne doch, sagte Fahimi, eine ganze Woche lang wählen oder Wahlurnen in Einkaufszentren aufstellen.



Nun, was verraten diese Äußerungen über die Natur des deutschen Wählers? Sie sagen aus, dass der deutsche Wähler so antriebslahm, faul und unentschlossen ist, dass er sieben Tage braucht, um sein Kreuz zu machen. So lange hat Gott nicht gebraucht, um die Welt zu erschaffen. Wählt Heinz Meyer-Mischke am Montag gar anders als am Donnerstag? Wählt er am Freitag sozialistisch, am Dienstag liberal? Und warum braucht der deutsche Wähler ganze sieben Tage, um sich dann hoffentlich mal für eine Partei zu entscheiden? Er treibt sich womöglich zu viel in Einkaufszentren rum.



Einkaufszentren sind demnach der ideale Abstimmungsort. Man muss sich natürlich gut überlegen, wo man die Urne positioniert. Der Bäckerstand böte sich an. Wer hier landet und sich neben dem Achtschrotbrot mit Möhrchenhecksel noch einen Windbeutel leistet, der ist gut drauf und stimmgewillt. CDU mit Sahne, zur SPD ein Kirschplunder.



Der Fleischstand ist eher ungeeignet: zu viele tote Lenden und Koteletts, Rippchen, Nierchen und Würste. Der Anblick ist immer auch ein trauriger, und man ist schon beim Aussuchen sehr mit dem Zubereiten beschäftigt und also mit der Frage, mit der ja auch alle Parteien in den Wahlkampf ziehen: Wie mach ich’s, damit es nicht mehr so tot aussieht. Womöglich würde hier die Tierschutzpartei Stimmen gewinnen, aber an sich ist der Fleischstand ein trostloses Biotop.

In der Schokoladenabteilung treiben sich leider zu viele Kinder rum, und die sind noch nicht stimmberechtigt. Ansonsten wäre hier der ideale Platz für die Urne. Der Speichelfluss ist in vollem Gange, der Serotoninpegel tritt über die Ufer, und die großen Volksparteien müssten nicht mit bösen Überraschungen rechnen. Viel ließe sich in der Obst- und Gemüseabteilung machen. Hier könnte man einen Farbenbonus einführen. Wer SPD wählt, bekommt Tomaten, Radieschen und was noch so rot ist geschenkt. Bananen könnten der FDP noch ein paar Prozentpunkte bescheren. Grüne hätten ihren Aufwind einem Ansturm auf Lauch und Gurken zu verdanken. Schwarzwurzeln werden sehr selten gekauft, und blaues Gemüse gibt es gottlob nicht. Die Natur ist immer gerecht.

Aber warum nur Einkaufszentren? Urnen ließen sich auch beim Friseur aufstellen, in Wartezimmern, in Freudenhäusern und bei der Fußpflege. Man könnte eine Woche lang eine Dienstleistung nur gegen Stimmabgabe bekommen. Wenn der Zahn schmerzt, die Frisur nicht sitzt, das Herzlein brennt, das Hühnerauge drückt, wird man schon wieder merken, wie wichtig das Wählen ist. Irgendwann in nicht mehr allzu ferner Zukunft wird es sowieso keine traditionelle Wahl mehr geben. Es werden dann einfach nur noch die Facebookseiten der Politiker ausgewertet, und wer die meisten Likes hat, wird Kanzler. Alles kann so einfach sein.

Vielleicht hängen ja schon bei der nächsten Bundestagswahl überall Urnen: an Bäumen und Laternen, an Zäunen und an Haltestellen, an Ampeln und an Mauern – überall Urnen. Nach der Abstimmung nisten darin die Meisen, Goldammern, Zeisige und die Gimpel und pfeifen dem deutschen Wähler ihr Liedchen.