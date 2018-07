Darf ein Bundesland seinen Haushalt mit dem Verkauf von Kunstwerken sanieren? Diese Frage stellen Politiker und Kulturschaffende in Nordrhein-Westfalen. Am Donnerstag berät der Kulturausschuss des nordrhein-westfälischen Landtages über die geplante Versteigerung von Bildern des landeseigenen Kasino-Betreibers Westspiel.

Das Unternehmen will die beiden Werke Triple Elvis und Four Marlons von Andy Warhol von einem Aktionshaus veräußern lassen. Mit dem erhofften Erlös von rund 100 Millionen Euro will Westspiel Verluste der vergangenen Jahre ausgleichen und ein neues Kasino in Köln bauen. Die Bilder waren in den 1970er Jahren zusammen mit anderen Kunstwerken für die Aachener Spielbank angeschafft worden und haben seitdem deutlich an Wert hinzugewonnen. Seit 2009 lagern die Bilder in einem Safe.

26 Museumschefs aus Nordrhein-Westfalen warnten in einem Protestbrief vor einem Tabubruch durch die Veräußerung der Bilder. "Es wird ein Präzedenzfall geschaffen, dem Kommunen, öffentliche Unternehmen und Gesellschaften und Zukunft folgen könnten", schreiben sie. "Damit wäre der öffentliche und auch der Museumsbesitz nicht mehr sicher." Für die Direktorin des Mönchengladbacher Museums Abteiberg, Susanne Titz, handelt es sich um eine "Grauzone" des Kunstverkaufs, die nicht rechtlich abgedeckt sei. Großes Interesse an den beiden Warhol-Werken hatten die NRW-Museen aber offenbar nicht: Seit Jahrzehnten habe kein Landesmuseum nach einer Ausleihe dieser Werke gefragt, sagte ein Westspiel-Sprecher.

Hannelore Kraft sieht sich nicht zuständig

Oppositionspolitiker fordern von der Landesregierung, den Verkauf von landeseigenen Kunstwerken grundsätzlich zu unterbinden. Noch vorhandene Kunstwerke könnten demnach an landeseigene Sammlungen übertragen werden.

Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) wiederum sagt, dass sie den Verkauf nicht verhindern könne und es nicht möglich sei, die Werke an ein Museum zu übertragen. Westspiel sei ein "rechtlich selbstständiges, bilanzierendes und wirtschaftlich agierendes Unternehmen", das Investitionen "aus eigener Kraft oder vorhandenen Vermögenswerten" bestreiten müsse. Die Warhol-Werke seien nicht für den Aufbau einer Sammlung angekauft worden und unterlägen damit nicht den Richtlinien für Museen. Sie versprach, dass die rot-grüne Landesregierung keine Kunst aus direktem Landesbesitz verkaufen wolle, um damit Haushaltslöcher zu stopfen.

Was passiert mit der Kunstsammlung der zerschlagenen WestLB?

Die Furcht vor einem weiteren Verkauf von Kunstwerken durch klamme Kommunen oder staatliche Unternehmen ist damit aber nicht ausgeräumt. Die 2012 nach Milliardenverlusten zerschlagene WestLB etwa war im Besitz einer riesigen Kunstsammlung. Dazu gehören Werke der Zero-Künstler sowie von Joseph Beuys oder Gotthard Graubner, die sich jetzt im Besitz der Nachfolgegesellschaft Portigon AG befinden, die wiederum dem Land NRW gehört. "Eine Entscheidung über die weitere Verwendung wurde noch nicht getroffen", hieß es noch vor wenigen Monaten.

Der private Düsseldorfer Energiekonzern E.ON hat weniger Skrupel, durch den Verkauf von Kunstwerken frisches Kapital zu gewinnen. Das Unternehmen trennte sich kürzlich von einem Werk Jackson Pollocks, das im Düsseldorfer Museum Kunstpalast gehangen hatte. Allerdings soll der Erlös auch dem Museum zugutekommen.