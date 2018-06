Wer Nachrichten liest, kommt dieser Tage nicht um die Maskenmänner mit Maschinenpistole herum. Ob in Flecktarn oder Kaftan, ob in der Ukraine, Syrien oder im Irak: In Krisenregionen gilt die Tarnkappe als Accessoire der Saison.

Besieht man nun die Bilder dieser martialischen Soldateska, offenbart sich ein Widerspruch. Einerseits erscheinen die vermummten Kämpfer als mediale Posterboys jener "Neuen Kriege", die nach dem Fall des Eisernen Vorhangs zum Paradigma militärischer Auseinandersetzungen avancierten. Als Akteure von Kriegen, die keine klaren Fronten, keinen konkreten Anfang und kein Ende mehr kennen. Wo Maskenmänner herum stiefeln, so sagen die Aufnahmen, ist der Ausnahmezustand längst Normalität.

Andererseits, so bemerkte jüngst der Literaturwissenschaftler Manfred Schneider in der Neuen Zürcher Zeitung, provozieren diese Bilder ein "lexikalisches Dilemma". Man weiß nicht recht, mit welchen Worten sie sich beschreiben ließen. Handelt es sich um Terroristen, Milizionäre, Paramilitärs oder Freischärler? Kämpfen in Luhansk und Donezk vor allem "Pro-Russen" oder Russen? Verfügen die Schlächter vom "Islamischen Staat", wie kürzlich ironisch die taz titelte, mittlerweile tatsächlich über ein "souveränes Kalifat"?

Dass auch das politische Spitzenpersonal um Worte ringt, verdeutlichte vor einigen Tagen der französische Außenminister Laurent Fabius. Dieser sagte, dass es sich beim "IS" eben um keinen Staat, sondern um eine "Terrorbande" handele, weshalb er für diese künftig nicht "IS", sondern das arabische Akronym "Daesh" verwenden wird. Kursieren für die marodierenden Maskenmänner also allerlei Begriffe, so ist dabei einer jedoch noch nicht gefallen. Ein Begriff, der aus politikwissenschaftlicher Perspektive zwar zunächst unscharf erscheinen mag, aber den entscheidenden Vorteil besitzt, dass sich mit ihm historische Entwicklungslinien markieren lassen: der Partisan.



"Regime der Ungläubigen"



Denn bei allen erheblichen Unterschieden, die zwischen den ostukrainischen Separatisten und syrischen Islamisten natürlich bestehen – politisch, ideologisch wie methodisch –, verbindet sie dennoch die schlichte Tatsache, dass in beiden Fällen irreguläre Kämpfer Front machen, die sich im Widerstand gegen eine vermeintliche Besatzungsmacht wähnen. Hier die Kiewer Zentralregierung, dort die Regime der "Ungläubigen".

Nimmt man zudem Carl Schmitts 1963 veröffentlichen Band Theorie des Partisanen zur Hand, werden die Gemeinsamkeiten noch deutlicher. Der "Kronjurist des Dritten Reichs", der unsägliche Rechtfertigungen des Nationalsozialismus verfasste und, wie seine Tagebücher beweisen, auch nach 1945 ein degoutanter Antisemit blieb, charakterisierte den Partisanen anhand von vier Merkmalen, die mit Blick auf die Konflikte im Donbass und der Levante hochaktuell erscheinen.

Erstens trage der Partisan weder offizielle Uniform noch hoheitliche Abzeichen. Zweitens weise er eine gleichermaßen intensive wie überindividuelle Motivation auf. "Der Partisan kämpft in einer politischen Front", schreibt Schmitt, "und gerade der politische Charakter seines Tuns bringt den ursprünglichen Sinn des Wortes Partisan wieder zur Geltung." Etymologisch gesehen, ist er nämlich "Parteigänger" einer bestimmten Sache. In der Ostukraine ist es heute die Idee von Novorossia, im Irak und Syrien das atavistische Fantasma des Kalifats. Drittens verfüge er über maximale Mobilität. Ihn zeichne "Beweglichkeit, Schnelligkeit und überraschender Wechsel von Angriff und Rückzug" aus, welche "durch Technisierung und Motorisierung sogar noch weiter gesteigert wird."

Gegenwärtig gehören nicht nur hochgerüstete Pick-ups zum aufständischen Standardinventar, weshalb sich bereits der Begriff der "Toyota-Kriege" etablierte. Separatisten wie IS-Kämpfer verfügen inzwischen auch über flexible Kommunikation, nämlich professionelle Social-Media-Strategien. Viertens besitze der Partisan schließlich einen ursprünglich "tellurischen Charakter", er sei also, im Gegensatz zum Piraten, prinzipiell dem Heimatboden verpflichtet. Lange Zeit war er deshalb ein "defensiv-autochthoner" Verteidiger der Heimat, so wie im ersten großen Partisanenkrieg, dem spanischen Aufstand gegen Napoleon.