Der Modedesigner Oscar de la Renta ist tot. Der US-amerikanisch-dominikanische Künstler sei mit 82 Jahren gestorben, berichteten US-Medien unter Berufung auf seine Familie. Er starb demnach in seinem Haus in Kent im Bundesstaat Connecticut. De la Renta wird zu den erfolgreichsten und bedeutendsten Modemachern der vergangenen Jahrzehnte gezählt und hatte seit Langem gegen Krebs gekämpft, aber bis zuletzt auch weiter gearbeitet.

Erst vor wenigen Wochen hatte der Designer, der für extravagante Kleider, aber auch für sehr elegante Alltagsmode bekannt war, mit dem Brautkleid von Amal Alamuddin für ihre Hochzeit mit dem Hollywood-Star George Clooney Schlagzeilen gemacht. Die US-Präsidentengattin Michelle Obama hatte sich jüngst erstmals öffentlich in einem Kleid des Designers gezeigt – so wie zuvor schon First Ladies wie Jackie Kennedy, Nancy Reagan, Laura Bush und Hillary Clinton.



Auch Stars wie Amy Adams, Oprah Winfrey und Penélope Cruz gehörten zu den bekennenden De-la-Renta-Fans. Die Schauspielerin Sarah Jessica Parker trug die Kreationen des Modemachers häufig in der TV-Serie Sex and the City und verhalf ihm damit zu noch größerer Bekanntschaft.



Geboren wurde de la Renta 1932 in der Dominikanischen Republik. Sein Vater wollte, dass er in das Versicherungsunternehmen der Familie einsteigt. "Aber ich sah mich keine Versicherungen verkaufen", erzählte de la Renta 2012 bei einer Veranstaltung im New Yorker Kulturzentrum 92Y. "Also habe ich erst mal Kunst studiert. Wenn ich meinem Vater damals erzählt hätte, dass ich Modedesigner werden will, der wäre auf der Stelle tot umgefallen." Das Kunststudium begann de la Renta in Madrid, wandte sich dann aber schon bald der Mode zu und lernte in Ateliers in Paris und New York.



Nachfolger bereits bekannt

In den 1960er Jahren begann er unter seinem eigenen Namen Mode zu entwerfen und baute sein Unternehmen dann kontinuierlich aus. Allein im vergangenen Jahrzehnt habe sich der Umsatz auf 150 Millionen Dollar im Jahr verdoppelt, berichtete die New York Times. Der mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete Designer zeigte seine Haute-Couture-Mode auch häufig auf Laufstegen wie beispielsweise auf der New Yorker Fashion Week.



In den vergangenen Jahren hatte de la Renta öffentlich über eine Nachfolgeregelung für sein Unternehmen nachgedacht und erst vor wenigen Tagen die Ernennung des Designers Peter Copping zum neuen Kreativdirektor bekannt gegeben. De la Renta, der schon seit Längerem auch den US-Pass besaß, war zweimal verheiratet – von 1967 bis zu ihrem Tod 1983 mit der früheren Vogue-Herausgeberin Françoise de Langlade und seit 1989 mit der deutschstämmigen Designerin Annette Engelhard.