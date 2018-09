Bernd Lucke, Vorsitzender der AfD, hat der FAZ ein Interview gegeben. Es ging unter anderem darum, ob die AfD rechts sei oder nicht. Das wies Lucke weit von sich. Es sei alles eine Kampagne von Medien und Parteien, um die AfD unwählbar zu machen. Natürlich ist die AfD rechts. Sie hat, wie es übrigens Rechtsradikale auch haben, zwei Themen. Wirtschaft und Zuwanderung. Meistens wird das eine im Verhältnis zum anderen gesetzt. Hinzu kommt das konservative Familienbild, die Abneigung gegen andere Lebens- und Liebesformen.



Aber ist ja nicht schlimm. Man hat auch als rechte Partei oder rechter Wähler das Recht sich selber nicht als rechts zu betrachten, sondern als bürgerlich. Was natürlich kein Gegensatz ist. Alle Menschen in unserem Staat sind Bürger, auch die Rechtsradikalen sind Bürger. Auch Rapper sind Bürger. Und Streetgangster sind Bürger. Und Mörder sind auch Bürger. Es gibt vorbildliche und weniger vorbildliche Bürger, aber Bürger sind sie alle. Das ist das Wesen von Demokratie. Dass alle Bürger sind. Nicht zu verwechseln mit Cheeseburgern, die sind nun ausnahmsweise keine Bürger.



Interessant wäre es gewesen, Bernd Lucke zu fragen, was für ihn rechts ist. Und wo für ihn die Trennung zwischen rechts und rechtsradikal besteht. Möglicherweise sprechen alle von rechts und rechtsradikal und meinen doch etwas anderes.



Für mich ist die Trennung ganz einfach. Der größte Unterschied zwischen rechts und rechtsradikal ist die Aufhebung der Demokratie. Das rechte Lager möchte innerhalb eines Parlamentes das rechte Gedankengut gesetzlich verankern. Die Rechtsradikalen möchten den Parlamentarismus abschaffen. Deshalb, so wage ich zu sagen, ist die AfD rechts aber nicht rechtsradikal. Lucke sagt, die AfD sei keinesfalls rechts noch links einzuordnen. Nun ja.



Manche Parteien ordnen sich klar ein und sind in Detailfragen aber irritierend anders. Ist die SPD links? Auch noch als sie versuchte, eine Gewerkschaft in die Knie zu zwingen, wie zuletzt beim Lokführerstreik? Wir hatten mal eine Partei, die wollte, dass Türken das Wahlrecht in Deutschland bekommen. Die Partei hieß FDP (Friede ihrer Asche). War das nun rechts oder links?

Als die FAZ in dem Interview auf allerhand Querelen innerhalb der AfD zu sprechen kommt, versucht sich Lucke auf äußerst sympathische Art zu rechtfertigen. Er antwortet wahrheitsgemäß: "Wir sind Anfänger und manchmal leider noch sehr amateurhaft." Doch zuvor sagt er etwas wirklich Gemeines. Nämlich:

Wir sind ja auch nicht satt und fett wie die CDU.

Das ist wirklich kindisch. Wie damals in der Schule. Wenn man wusste, dass man ein schlechtes Zeugnis im Schultornister hatte, verlief die Argumentationskette so: Zugegeben, die Noten sind schlecht. Aber die Lehrer waren nicht gut. Und ständig ist Zug im Klassenzimmer. Der Banknachbar quatscht zu viel. Überhaupt: Der Horst hat voll reiche Eltern und so. Der kriegt Nachhilfe u n d Tennisstunden.

Abgesehen davon stimmt Luckes Satz auch nicht. Ich habe mir ein Foto des aktuellen Kabinetts angeschaut. Von der Kanzlerin weiß man, dass sie neuerdings Kekse in den Besprechungen verschmäht und Möhrchen und Selleriesticks knabbert. Ob das satt macht? Ursula von der Leyen turnt bestimmt noch im Bundeswehrhubschrauber ihr Pilates. Selbst in Talkshows hat man das Gefühl, dass sie gleichzeitig die Bauchdecke anspannen und antworten kann. Alexander Dobrindt hat irre abgenommen. Thomas de Maizière sieht aus, als würde er bei der Currywurst nicht nur das Brötchen und die Soße weglassen, sondern auch noch die Wurst. Und der Schäuble macht seit einigen Monaten den Eindruck, als würde er nur noch am orangefarbenen Kissen des Briefmarkenbefeuchters auf dem Schreibtisch lecken. Dick und satt ist doch wirklich was anderes.



Muss die CDU nicht um Wählerstimmen kämpfen? Gerade weil es die AfD gibt? Und weil sich die CDU (bislang) standhaft weigert, Inhalte der AfD zu übernehmen und im neuen Gewand zu präsentieren? Was in Luckes Äußerung unmissverständlich drinsteckt, ist sein permanenter Blick zur CDU. Er hat Sehnsucht danach, von der CDU Koalitionsangebote zu bekommen. Ohne Koalitionspartner wird die AfD nie mitregieren können. Denn solange die CDU die AfD nicht unter ihre Fittiche nimmt, wird die AfD in den Augen der Bürger das bleiben, was sie ist. Eine von der CDU verschmähte und isolierte Partei. Gleich neben ihr. Von Lucke aus links. Von der CDU aus rechts.