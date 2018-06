Nigel Farages Ansicht, ob Müttern in der Öffentlichkeit das Stillen erlaubt werden dürfe, hat es in England zu Meldungen im Independent, Guardian, Telegraph, Mirror, kurz: in alle großen, kleinen, seriösen und boulevardesken Medien geschafft.

Nigel Farage ist Parteivorsitzender der Ukip, zu deren Parteiprogramm unter anderem der "Austritt aus der Europäischen Union" gehört. Wie so oft bei Parteien, die sich im rechten Spektrum befinden, gibt es eine große Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis. Was die Ukip am meisten ablehnt, nämlich die Europäische Union, ist gleichzeitig die einzige Möglichkeit, mit ihrer Hilfe politische Bedeutung zu erlangen: Die Partei ist gegen die EU, stellt sich jedoch für das verhasste Europaparlament zur Wahl und sitzt anschließend als stärkste britische Partei mit 24 Abgeordneten drin. Das ist, als würde man sich laut grölend über eine Geburtstagsparty beschweren, auf der man sturzbesoffen in der Ecke liegend mit einer Hand die Erdnussflipstüte durchpflügt und mit der anderen das Dekolleté eines weiteren Partygastes.

Bleiben wir beim Busen und dem dazugehörigen Vorgang: Die drei Monate alte Isadora bekam Hunger. Gemeinsam mit ihrer Tee trinkenden Mutter befand sie sich in einem piekfeinen Restaurant eines Fünf-Sterne-Hotels in London. Die Mutter reagierte prompt und stillte ihr Baby, mitten in der von Laura Ashley inspirierten Kulisse aus dicken Teppichen und Gurken-Sandwiches, serviert auf achtstöckigen Porzellanetagèren (okay, der letzte Halbsatz ist Spekulation). Prompt lief das distinguierte britische Personal herbei und bat die Mutter, sich und ihr Kind mit einem Tuch zu verhüllen.

Wo es um Frauen geht, die von Männern gezwungen werden, sich in der Öffentlichkeit mit Tüchern zu verschleiern, kommt Farage auf den Plan. Denn das Parteiprogramm der Ukip umfasst neben der Einführung einer einheitlichen britischen Kultur auch die Abschaffung von Burka und Nikab. Folgerichtig wurde Farage in einer Radiosendung von einem Hörer zu dem Still-Vorfall im Londoner Luxushotel Clardige's befragt, wie sich stillende Mütter in der Öffentlichkeit zu verhalten hätten. Die Frage gewinnt gerade vor dem Hintergrund der royalen Schwangerschaft der Herzogin Kate enorm an Bedeutung. Wie dürfen Kate und hunderttausend andere Mütter des Commonwealth ihre Kinder künftig säugen und zu großen, starken Antieuropäern werden lassen?

Nigel Farage findet, dass angesichts einer Menge Leute, die sich beim Anblick stillender Mütter "unwohl fühlen", es doch "gar nicht so schwierig sei, ein Baby auf weniger offensichtliche Art mit der Brust zu füttern" und schlägt den Frauen hierfür vor, dass sie sich zu diesem Zwecke im öffentlichen Raum

in eine Ecke setzen.

Farages relativ hilflose Äußerung, mit der hastig hinterhergeschobenen Bemerkung, dass jede Einrichtung ihre eigenen Regeln aufstellen dürfe (unklar war an dieser Stelle, ob das auch für Moscheen in London gilt), schlug eine Riesenwelle. Selbst David Camerons Regierungssprecher ließ ausrichten, dass dieser die Angelegenheit genau gegenteilig sehe.



Daraufhin äußerten sich natürlich Mütter, Frauengruppen – das ganze Land ist deshalb seit Tagen in Aufruhr. Beabsichtigt hat das Nigel Farage sicher nicht, gleichwohl der Mutterkult von jeher ein Anliegen der Rechten war. Er hätte während der Radiosendung auf die Frage des Zuhörers natürlich auch antworten können: "Die ganze Angelegenheit lässt mich kalt, ich habe keine Meinung dazu." Aber ein Politiker ohne Meinung ist wie eine Kirche ohne Kirchturm und (dieses Bild sei gestattet) Glocken.

Die ganze Angelegenheit sei lediglich durch eine Fußnote in ihrem Unterhaltungswert abgerundet. Die Frage, ob Frauen in der Öffentlichkeit stillen dürfen und die damit einhergehende Beantwortung durch Spitzenpolitiker (ausschließlich Männer) ist an sich schon absurd genug. Es ist auch übertrieben, in einem hochkultivierten Luxustempel wie dem Claridge's um Verschleierung zu bitten, weil ein Baby an der Brust einer Mutter die guten Sitten störe – bei dem Vorgang sieht man ohnehin fast nichts, es sei denn, man starrt konzentriert und glotzäugig drauf, was nun wirklich unpolite von Mayfair bis Morgenland ist.



Nein, die Frage speziell an Farage, der lautstark der Multikulturalität überdrüssig ist, ist deshalb so amüsant, weil es gerade in muslimischen Ländern zum guten Ton gehört, sich an stillenden Frauen in der Öffentlichkeit nicht zu stören und sich jeglichen Kommentar zu klemmen. Nigel Farage müsste sich sowieso an blank gezogene Brüste gewöhnt haben. Seine 74-jährige Mutter Barbara Stevens gibt seit fast zehn Jahren einen Kalender heraus, in dem Omas nackt und geil posieren. Eine Menge Menschen fühlen sich beim Anblick davon sicherlich ziemlich wohl. Was damit zu haben könnte, dass die geilen Omas eine Möglichkeit gefunden haben, ihre Brüste weniger offensichtlich zu präsentieren. Mal verstellen zwei Pötte Lavendel den Ausblick, mal eine quietschgelbe Hydraulikpumpe oder eine kuschelige Pussycat auf dem Schoß. Also: Es geht auch ohne Ecke.