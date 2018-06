Frank Schirrmacher wurde im zarten Alter von 35 Jahren Mitherausgeber der FAZ und blieb dies 20 Jahre lang bis zu seinem frühen Tod. Auf ähnlich lange Epochen, in denen sie der klassischen Printmedien-Szene ihre starken Stempel aufdrückten, konnten Rudolf Augstein und Henri Nannen, Theo Sommer und Axel Springer, Erich Böhme und Alice Schwarzer zurückblicken.

Nun aber gilt in der klassischen Printmedien-Branche das Prinzip des kurzfristigen hire and fire. Jüngstes Beispiel ist Wolfgang Büchner, der als Chefredakteur des Spiegel gehen muss. Seit Stefan Aust nach 14 Jahren die Leitung abgeben musste, beherrscht die Führungskrise die Stimmung im Haus. Nach fünf Jahren waren die Diskrepanzen zwischen den beiden Chefredakteuren Matthias Müller von Blumencron und Georg Mascolo so evident, dass der Verlag im September 2013 Büchner als ersten Online- und Print-Chefredakteur in Personalunion einsetzte.

Nach knapp 15 Monaten endet seine Amtszeit nun. Genau so kurz war die von Dominik Wichmann beim stern, der im August von seiner Absetzung aus den Medien erfuhr. Jörg Quoos, der kurz darauf seinen Posten beim Focus aufgeben musste, war 20 Monate im Amt. Beruhigend zu wissen ist es angesichts solcher fluiden Kontexte, dass Kai Diekmann von der Bild seit 2001 kontinuierlich darüber entscheidet, wer unter den deutschen Politikern im Aufzug herauf- oder heruntergefahren wird.



Abwehrzauber und Hoffnungsträger-Hype

Die Tatsache, dass sich Büchner trotz des heftigen Protests der Redaktion noch monatelang auf seinem Posten halten konnte, ist nicht als Zeichen der Entspannung zu werten. Sondern vielmehr ein Hinweis, dass es in Deutschland offenbar niemanden gibt, der sich den Posten beim Spiegel antun will. Was nicht weiter überrascht, wenn überall in immer kürzeren Abständen neue Chefredakteure bestellt und entlassen werden, die mit immer neuen Konzepten retten sollen, was noch zu retten ist. "Relaunch" ist das dann fällige Stichwort; ein neues Format, eine neue Drucktype und mehr Farbfotos sollen es richten.

Der Abwehrzauber und Hoffnungsträger-Hype zeugt von rührender Hilflosigkeit. Denn den aufgeregten Personalentscheidungen liegt eine tiefe Strukturkrise zugrunde. Was nicht ausschließt, dass sehr viele, gerade unter den Medien-Profis, das schrille und doch eindeutige Massengezwitscher lange nicht wahrnehmen wollten, nun aber nicht mehr verdrängen können.

Dabei ist die Botschaft von schöner bzw. schrecklicher Eindeutigkeit: Jüngere Zeitgenossen, gerade auch gut ausgebildete, verweigern sich hartnäckig der täglichen Lektüre abonnierter Zeitungen. Die Anzeigeneinnahmen brechen ein. Die Entlassungswelle ist da – auch auf der Redakteursebene. Drastischstes Beispiel ist der Verlag Gruner + Jahr, der sogar bei seinen Flaggschiffen Brigitte und stern reihenweise Mitarbeiter entließ. Gewinne machen die alten Printmedien allenfalls noch mit Weinverkauf und der Vermittlung von Kreuzfahrten, nicht aber mit der Produktion von Gedrucktem.