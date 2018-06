Dominique Strauss-Kahn (DSK), einst Direktor des Internationalen Währungsfonds und aussichtsreicher Aspirant auf das höchste Staatsamt in Frankreich, steht wegen Zuhälterei vor Gericht. Er hatte damals einen Freundeskreis, der für ihn Orgien veranstaltete; nun soll die Beweisaufnahme klären, ob ihm bewusst gewesen war, dass die Teilnehmerinnen gegen Bezahlung mittaten.

Solches Wissen ist nur schwer zu beweisen. Auf diese Beweisnot allein mögen seine Anwälte allerdings nicht vertrauen. Sie rücken den Prozess daher in ein anderes Licht und behaupten, in Wahrheit halte hier eine puritanische Moral über die sexuelle Freiheit Gericht. Und wieder ist von Libertinage die Rede. Ein historisch aufgeladener Begriff, zu Deutsch ganz schlicht Ausschweifungen. Gruppensex, Partnertausch oder Sexpartys sind zwar keine nationale Besonderheit, aber in Frankreich, genauer: in Paris, verweisen diese Phänomene auf einen bestimmten Klassenzusammenhang.

Sie wurden in der Spätphase des Absolutismus als Bestandteil des höfischen Lebens publik, und auch damals, im 18. Jahrhundert, waren Prostituierte unter den handelnden Personen. Unter dem Ancien Régime tobten Angehörige der oberen Zehntausend durch die Salons, Boudoirs und Alkoven, Klerikale eingeschlossen. Man verjagte den Ennui: die Langeweile, die Leere, die nicht zuletzt daher rührte, dass der Großteil der höfischen Gesellschaft bloß Dekor war und ansonsten keinen Lebenssinn hatte.

Die Freiheiten der Privilegierten

Nicht, dass sich die Aufklärer ihrerseits der Libertinage verweigert hätten. Zum einen standen etliche von ihnen der höfischen Gesellschaft nahe, wenn sie nicht direkt dazu gehörten, zum anderen passte ungehemmte Sexualität als Lebensstil zu ihren Theorien der persönlichen Freiheit.

Doch ob mit oder ohne philosophische Verzierung, die Privilegierten jener Zeit genossen die Freiheit, alles auszuprobieren. Ihr Protokollant, Marquis de Sade, schrieb dann gegen Ende des 18. Jahrhunderts aus alledem eine umfassende Psychopathologie des Sexuallebens zusammen, teils mit abstoßenden Gewaltszenen, und zwar in verherrlichender Absicht, wie hinzugefügt werden muss.

Die Libertinage der damaligen Zeit war überwiegend – nicht nur – eine Freiheit der Männer. Die großen Mätressen wie die legendäre Pompadour errangen damals Einfluss, ja Macht, aber gleichberechtigte Sexualität war die Ausnahme. Frauen waren meistenteils Objekte. Gegenstände der Freiheit. Also Gegenstände.