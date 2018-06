Seit einigen Monaten läuft in New York eine Kunststudentin mit einer Matratze über den Campus der Columbia-Universität. Carry That Weight, trage diese Last, nennt die Studentin ihre Aktion. Die Last, das ist nicht nur die Matratze, sondern das, was sie symbolisieren soll: die mutmaßliche Vergewaltigung jener Kunststudentin auf eben einer solchen Matratze. Die Zeitungen griffen den Fall dankbar auf, und sahen darin einen starken Protest gegen das, was manche eine rape culture nennen, eine Vergewaltigungskultur, die an den amerikanischen Unis herrsche.

Am spektakulärsten nahm sich die New York Times der Geschichte an: Sie schickte die prominente Kunstkritikern Roberta Smith, die Carry That Weight flugs in die Tradition von Aktionskünstlern wie Vito Acconci, Tehching Hsieh und Marina Abramović stellte.

Dass es erhebliche Zweifel an der Erzählung der Studentin gibt, scheint Roberta Smith nicht zu interessieren, eine Überprüfung des Falls an der Universität ging immerhin zugunsten des beschuldigten Studenten aus. Ans Gericht wandte sich die Studentin erst gar nicht, an die Zeitungen um so öfter. Den Namen des angeblichen Vergewaltigers hat sie mittlerweile auch publik gemacht. Und ihre Matratzen-Aktion will sie solange weiterführen, bis der die Hochschule verlassen hat. Das wird womöglich erst dann der Fall sein, wenn sie auch selbst die Uni verlässt, mit dem Abschluss in der Tasche, den ihr die Matratzen-Performance einbringen wird.

Man muss leider konstatieren, dass sie den Abschluss zu Recht mit ihrer Aktion bekommen wird: Carry That Weight ist Kunst, genau so, wie es die Kritikerin der New York Times beschrieben hat.

Statt aber diese Kunstaktion für ihre Kraft zu feiern, sollten wir sie lieber als einen kritischen Kulminationspunkt auffassen: In dem die Studentin mit ihrer Kunstaktion in Form einer medialen Lynchjustiz über den beschuldigten Studenten richtet, wirft sie ein äußerst problematisches Licht auf eine Ästhetik, die davon zehrt. Eine Ästhetik, die Leben und die Kunst direkt miteinander kurzschließt, und dabei oft in Formen der Gewalt mündet, die mitnichten nur symbolisch bleiben. Das ist umso problematischer, weil wir es hier nicht mit einem Nischenprodukt zu tun haben, sondern im Gegenteil geradezu mit der kulturellen Matrix unserer Zeit: Überall will die Kunst den Abstand von Wort und Wirklichkeit überbrücken, will die Kunst Folgen haben. Überall sucht die Kunst den großen Knall.



"Ich schneide ein Loch in meinen Kopf"

Ein solches Anliegen steht in einer langen Traditionslinie, die von der Romantik über Dada, den Happenings bis hin zur Popliteratur reicht. Ein schlagendes Beispiel für dieses Verhältnis von Wort und Wirklichkeit wäre etwa der Romanessay Die Reise von Bernward Vesper, dessen Schreiben in einer gewissen Nähe zum RAF-Terrorismus steht, nicht nur, weil er über lange Jahre der Lebensgefährte von Gudrun Ensslin gewesen ist.

In dem Vorwort zu diesem autobiographischen Stück Literatur heißt es: "Die Ähnlichkeit von Personen dieses Buches mit lebenden Personen beruht nicht auf Zufall, sondern wurde in etwa zweijährigem Arbeitsprozess hergestellt." Natürlich ließ sich auch dieser Anspruch überbieten, weil ja immer alles überboten werden muss, in der Kunst wie im Leben: So setzte etwa Rainald Goetz während einer Bachmann-Lesung und bei den Worten "Ich schneide ein Loch in meinen Kopf, in die Stirn schneide ich ein Loch" die Rasierklinge an die Schläfe und vollzog den Schnitt, von dem er sprach.

Genau darin, in diesem Anspruch Wort und Wirklichkeit ineinander übergehen zu lassen, steckt aber laut Roland Barthes der Kern ideologischen Denkens. Ideologie, schreibt er, sei zuerst und zuletzt, die Verwechslung von Sprache mit der Wirklichkeit. Das ist eine epochale Erkenntnis, und man hat diese Epoche Postmoderne genannt, eine Epoche, die auf Sprachspiele setzte, auf Ironie, auf unentscheidbare Mehrdeutigkeit, oder, mit dem Vokabular ihrer Kritiker: auf Verrätselung, Obskurantismus und interpretatorische Beliebigkeit. Seit den Neunzigern haben wir diese Epoche zu verlassen begonnen, der 11. September war womöglich ihr Schlussstrich, und mittlerweile sind auch die zentralen Erkenntnisse dieser Epoche weitgehend vergessen. "Neuer Realismus" heißt heute das Programm einer sich als zeitgemäß verstehenden Ästhetik.

Im Sinne von Roland Barthes leben wir seither wieder in ideologischen Zeiten und produzieren ideologische Kunst und Literatur. Die Rezeptionsform einer solchen ideologischen Literatur ist die identifikatorische Lektüre, sie bezieht das Gelesene direkt aufs eigene Leben.



Das lässt sich nicht nur an dem Boom essayistischer Romanliteratur zeigen (Karl-Ove Knausgård, Tomas Espedal), sondern ebenso gut an der Literatur- und Kunstkritik. Auch ihr Maßstab scheint sich mittlerweile an direkter Wirkung zu orientieren, die Bücher müssen "rocken", einen ergreifen, am besten: das Leben verändern: "Wer dieses Buch, dieses Werk gelesen oder gesehen hat, ist danach Karl-Ove Knausgard nicht mehr derselbe", gilt als Lob schlechthin, beziehungsweise als Maßstab, überhaupt etwas als Literatur oder Kunst zu klassifizieren. Wie sehr sich damit Maßstäbe verschoben haben, wird deutlich, wenn man sich in die avantgardistische Literatur der sechziger und siebziger Jahre vertieft. Keiner wird über den Augenzeugen von Alain Robbe-Grillet sagen, es habe sein Leben verändert, was das Buch für viele Leser allerdings verändert hat, war ihr Blick auf Literatur.