In der Ausstellung Ape Culture/Kultur der Affen im Berliner Haus der Kulturen der Welt sind erfreulich viele Arbeiten zu sehen, bei denen der Bezug zum Titel sofort erkennbar ist. Auf fast allen Schautafeln und in fast allen künstlerischen Exponaten kommen große Menschenaffen vor: Gorillas, Schimpansen, Bonobos, Orang-Utans.

Eine Ausnahme bildet Lene Bergs Film Kopfkino (2012), der in einem schwach belüfteten Holzkasten läuft, in dem acht Dominas aus ihrem Berufsleben berichten. Darin kommen unter anderem Melkmaschinen, große Rollen Frischhaltefolien und Männer vor, deren erotische Phantasie es ist, ein Pony oder ein Stück Wäsche zu sein. Die Frauen sitzen in ihrer Arbeitskleidung an einem Tisch in einem Saal des Berliner Funkhauses, sie erzählen sehr gut. Einige Zuschauer verließen am Eröffnungsabend bei Berichten über SS-Rollenspiele den Raum, angewidert, und ohne Affen gesehen zu haben.

Es wäre schöner, wenn man hier keinen Sinn erzeugen müsste, denn der Film ist einfach eine große Freude. Aber offenbar soll es einen Zusammenhang zum Rest der Ausstellung geben, auch wenn man ihn stark konstruiert finden kann. Gegenüber dem Vorführraum, in dem der Film läuft, ist die Installation von Erik Steinbrecher aufgebaut, die dem Ausstellungsplakat das Motiv geliefert hat: Über einer Anhäufung von Gehstöcken und Krücken hängt dort eine Art zusammengesunkener Skalp eines Schimpansen. Wir sehen, was unter der Gesichtsmaske von Affe und Mensch liegt: eine bedürftige Kreatur.

Vielleicht war so auch die Vorführung von Bergs Film gedacht: Die Dominas sind Expertinnen für das Runterreißen zivilisatorischer Masken. Sie bürgen dafür, dass Menschen ihre eigenen Wünsche peinlich sind, weshalb sie sich verkleiden, hinter Kunst und Gewalt verstecken und Dominas und Psychiater brauchen. Dass das Menschsein eigentlich nur eine Maske ist, und dass das besonders gut sichtbar wird, wenn man sich die Affen anschaut, ist weder eine besonders neue, noch eine besonders exklusive Einsicht, genügt der Ausstellung aber als Grundidee.

Dabei versteht sich die These nicht von selbst und ist ziemlich erklärungsbedürftig. Die Ausstellungsmacher Anselm Franke und Hila Peleg haben deshalb so ungefähr alle Bereiche aufgegriffen, die man im Zusammenhang mit der Affe-Mensch-Thematik überhaupt nennen kann: Evolutionsbiologie, Anthropologie, Sprachforschung, Soziologie, Ethnologie. Affen tauchen HKW-typisch vor allem als Chiffren für andere Völker, andere Menschen oder gleich das Andere des Menschen auf.

Spätestens als im 19. Jahrhundert belegbar wurde, dass eine Verwandtschaft zwischen Menschen und Affen besteht, wuchs auch die Angst, eine liebgewonnene Überzeugung fallen lassen zu müssen: dass dem menschlichen Tier natürlicherweise die Herrschaft über das Universum zustünde. Zeitgleich wurden deshalb die Anstrengungen verstärkt, Affen als Bestien zu zeigen und sie zu hässlichen Karikaturen des Menschen zu degradieren. Die Evolutionstheorie Charles Darwins, als deren Wappentier der Affe (immer im Kollektivsingular) noch immer Dienst schieben muss, hatte sich das nicht so vorgestellt. Auch diese Schau zeigt deshalb den lachenden Affen, der für Darwin so wichtig war, um die Ähnlichkeiten von menschlichem und animalischem Gefühlsleben hervorzuheben.