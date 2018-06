Es gibt unterschiedliche Arten des Siechtums. Die SPD hangelt sich von Schlaganfall zu Schlaganfall. Nach jeder Wahl ist sie deutlich gezeichnet. Die CDU hingegen leidet still und qualvoll vor sich hin. Es ist wie mit einem nicht auskurierten Virus. Dauerhaftes Schlappsein und Blutarmut sind die Folge.

Jens Spahn, gesundheitspolitischer Sprecher der CDU, gab nach der Wahl in Bremen ein Interview. Auf die Frage, warum die CDU in vielen Ländern und Kommunen schwach abschneidet, antwortete er mit einer Warnung:

Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu einer Partei ohne Unterleib werden.

Eine Partei ohne Unterleib, so die einschlägige Meinung regelmäßiger Wirtshausbesucher, ist eine Partei ohne Eier. Im allgemeinen Sprachgebrauch ist das Subjekt ohne Eier eine traurige Verliererfigur. Einer, der im Sportunterricht über den Bock springt, halb hängen bleibt und wie ein nasser Sack mit einem dumpfem "brropffhh" seitlich abfällt. Einer, der im Turnbeutel das vergessene und vor sich hin müffelnde Käsebrot mit sich trägt. Einer, der sogar in der katholischen Jugendfreizeit wegen akuter non-trendyness ignoriert wird. Solche Gestalten hat es früher nur in Ödön von Horváths Volksballaden gegeben. Später sah man sie noch im hinteren Teil der Berliner Volksbühne in einer Christoph-Marthaler-Inszenierung einsam mit sich selbst feiern. Eine Partei ohne Unterleib ist eine Partei, die konsequent am Takt der Gegenwart vorbeischunkelt.

Dabei wäre Jens Spahn so gerne Motor. Aufmischer. Der Varoufakis der Christsozialen. In einem Doppelinterview im Spiegel bekam er von Wolfgang Schäuble einst öffentlich die Erlaubnis, abnerven zu dürfen. Spahns Streitlustigkeit könne "einem manchmal ganz schön auf die Nerven gehen, aber das gefällt mir", sagte der CDU-Finanzminister. Auch das ist reichlich uncool. Wenn der Parteionkel einem die Permission erteilt, Revolutionär spielen zu dürfen, getreu dem Motto: Nach der Pubertät legt sich das wieder.

Wenn man in die Suchmaschine "Jens Spahn fordert" eingibt, erscheint folgendes Überschriften-Potpourri aus einem Zeitraum von ungefähr einem Jahr:

Jens Spahn fordert Burka-Verbot

Jens Spahn fordert Abschaffung des Pflege-TÜV

Jens Spahn fordert Regeln für Islam-Gemeinden

Jens Spahn fordert wirtschaftsfreundliche Reformen

Jens Spahn fordert Umdenken in der Industrie

Jens Spahn fordert Abbau der kalten Progression

Jens Spahn fordert Initiative für mehr digitale Gründungen

Jens Spahn fordert Einwanderungsgesetz

Jens Spahn fordert nüchternen Umgang mit AfD

Jens Spahn fordert schnelles Handeln in der Demografie-Debatte

Jens Spahn fordert weniger Kliniken und OPs

Jens Spahn fordert mehr Fairness von Kassen

Undsoweiter.

Jens Spahn leidet vor allem an einer besonders hartnäckigen Form von Forderitis. Vielleicht ein Versuch, der Partei einen Unterleib zu transplantieren? Der Parteikollege Armin Laschet, genau wie Jens Spahn Mitglied im Parteipräsidium der CDU, entgegnete einmal auf eine von Spahns zahlreichen Forderungen, dass er auf konkrete Vorschläge warte. Dabei erinnerte Laschet daran, was einen Politiker eigentlich ausmacht. Konkret ausgearbeitete Gesetzesvorschläge einbringen. Das ist pure Fleißarbeit.

Natürlich hilft so ein Interview dabei, das eigene Profil in der Öffentlichkeit zu schärfen. Aber auch nach innen zu sagen: "Seht Ihr, die Grünen regieren in mehr Landesregierungen mit als wir! Wir hätten mehr fordern müssen. Ich habe es vorgemacht!" Der eigenen Partei Eierlosigkeit zu attestieren, sieht erst mal nach Analyse und Selbstkritik aus, zeugt aber eigentlich von Kränkung. Auf Spahn hört ja niemand. Siehe Laschet und Kollegen. Das schlechte Wahlergebnis dient zur Untermauerung der eigenen Argumente. Die Partei hat keine Eier. Aber ich!

Die eigenen Überzeugungen zu vertreten, ist schwer, wenn man sich in einer Gesellschaft, Partei oder Community bewegt, die die eigenen Ansichten nicht teilt. Spahn bekannte sich öffentlich zu seiner Homosexualität. So lange sich Politiker, Sportler, Journalisten und andere Menschen des öffentlichen Lebens genötigt sehen, öffentlich Stellung zu ihrer Art zu lieben zu beziehen, sind wir von einer totalen Gleichstellung und Akzeptanz aller sexuellen Orientierungen in unserer Gesellschaft weit entfernt. Spahn scheute sich nicht, in öffentlichen Talkrunden zu den Themen Homosexualität und steuerliche Gleichstellung zu reden. Er vertrat stets die Rechte der sexuellen Minderheiten. Warb um Zustimmung und Toleranz und blieb solidarisch mit den eigenen Parteimitgliedern. Diskreditierte niemanden.

Und dann gab es diese eine einmalige Gelegenheit, mal richtig Eier zu zeigen. Mal fett breitbeinig aufzutreten. Und sei es nur der Symbolik wegen. Die Grünen wollten die Adoptionsrechte der Lebenspartner aus gleichgeschlechtlichen Partnerschaften stärken und sie den gesetzlich bevorzugten Ehepartnern gleichstellen. Es gab eine namentliche Abstimmung im Bundestag. Jens Spahn stimmte dagegen. Wo war da der Unterleib?