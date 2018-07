Er hat lange durchgehalten. Anders kann man es kaum ausdrücken. Andererseits muss ihm die Entscheidung sehr schwer gefallen sein. Renald Luzier, besser bekannt unser seinem Künstlernamen Luz, verlässt die französische Satirezeitschrift Charlie Hebdo im September. Aus seiner Feder stammt die Titelseite der Ausgabe der Überlebenden: der weinende Prophet Mohammed, darüber die Überschrift: Alles ist vergeben. Seit 1992 arbeitete er für das Blatt.

Luz hatte das Attentat überlebt, weil er am 7. Januar, an seinem 43. Geburtstag, verschlafen hatte und zu spät zur Redaktionssitzung kam. Da waren seine Kollegen und Freunde schon tot.



Sein Rückzug sei eine sehr persönliche Entscheidung, sagte er der Tageszeitung Libération. Viel sei geschrieben worden über das Attentat und seine Folgen, hatte Luz vor einigen Tagen der Le Monde gesagt, "aber nichts darüber, wie wir Zeichner weiterleben." Aus dem aktuellen Geschehen will er sich zurückziehen. Nach dem, was sie alle erlebt hätten, schaffe er es nicht mehr, sich für die Belanglosigkeiten des Alltags zu interessieren.

Kann man ihm das verübeln? Charlie Hebdo wurde von einer kleinen Satirezeitschrift mit einer bröckelnden Auflage von 60.000 Exemplaren zu einem weltweiten Symbol, zur öffentlichen Angelegenheit der westlichen Welt mit einer großen Botschaft: Wir lassen uns von islamistischen Extremisten nicht unterkriegen, niemals! Auch nicht, wenn sie alle unsere Freunde töten. Jeder ist Charlie.

Die Zeitschrift wurde über Nacht zum Helden, mit einer Millionenauflage. Die Überlebenden wurden unfreiwillig zu Botschaftern jenes Systems, das sie vorher kritisierten. Staatschefs aus aller Welt marschierten bei dem großen Marche républicaine gemeinsam mit den Überlebenden und mit Millionen Franzosen gemeinsam für die Freiheit durch Paris. Charlie war stark. Und das sollte jeder sehen.

Und Charlie bleibt stark. Egal wie es mit der Zeitschrift weitergeht: Die Botschaft dahinter ist verbreitet und verstanden. Und wenn einzelne Zeichner sich jetzt zurückziehen, heißt das nicht, dass die Terroristen gewonnen haben. Es heißt einfach nur, dass die Menschen, die als Zeichner für Charlie Hebdo arbeiten, irgendwie wieder in ein normales Leben finden wollen. Und das ist ihr gutes Recht.

Unmittelbar nach dem Anschlag zogen die verbliebenen Redakteure sofort in Redaktionsräume der Libération, wo sie Unterschlupf erhielten und die Ausgabe der Überlebenden konzipierten und produzierten. Alles ging sehr schnell. Die erste Ausgabe, die numéro vert zu produzieren, sei "sehr gut" gewesen, sagt Luz. Doch danach hätte er mehr Zeit gebraucht. Er habe nur weitergemacht, weil er die anderen nicht habe hängen lassen wollen.



"Jeder Redaktionsschluss ist eine Folter, weil sie nicht mehr da sind", sagt Luz. All die schlaflosen Nächte, in denen er sich frage, was die verstorbenen Kollegen jetzt wohl machen würden. Dazu die hohe Arbeitsbelastung: Der Großteil der Titelseiten stammt seit den Attentaten von Luz – auch die aktuelle Ausgabe mit Catherine Deneuve auf dem Titel.

Aber Luz' Rückzug aus der Redaktion von Charlie Hebdo ist nicht nur eine Folge seines persönlichen Traumas, es ist auch eine Flucht vor der Rolle des unfreiwilligen Botschafters und vor den Medien.