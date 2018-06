Der Newsletter "Checkpoint" des Tagesspiegel-Chefredakteurs Lorenz Maroldt ist in Köln mit dem Grimme Online Award in der Kategorie Information ausgezeichnet worden. "Innerhalb von wenigen Monaten hat sich "Checkpoint" zur Pflichtlektüre entwickelt", befand die Jury.



In derselben Kategorie wurde eine Webreportage über den Absturz des Passagierflugzeugs über der Ostukraine prämiert: MH17 - Die Suche nach der Wahrheit verbinde klassischen Journalismus mit digitalen Erzählmethoden, befand die Jury. Die Reportage ist das Ergebnis einer monatelangen Vor-Ort-Recherche des unabhängigen Recherchebüros Correct!v, das sich über Spenden und Stiftungen finanziert. Ausgezeichnet wurde in der Informationssparte auch das digitale Stadtmagazin neukoellner.net aus dem Berliner Bezirk Neukölln. In derselben Kategorie nominiert war auch ZEIT ONLINE mit der Multimedia-Reportage Wer darf leben?.

Gleich vier Preise vergab die Jury diesmal in der Kategorie Kultur und Unterhaltung: Mit einem Award von der Bühne gingen die Macher der Arte-Webreportage Polar Sea 360°, die den Klimawandel unmittelbar erfahrbar machen will. Der Nutzer kann dabei selbst entscheiden, was er sich näher ansehen möchte. Das Städel-Museum bekam einen Award für geschickt aufbereitete Hintergrundinformationen zu einer großen Ausstellung: das Digitorial Monet und die Geburt des Impressionismus.

Der YouTube-Kanal Hyperbole TV bestach in den Augen der Jury durch Witz und frische Professionalität. Einer der Macher sagte, Hyperbole TV tue, was die Öffentlich-Rechtlichen nicht tun könnten, nicht tun wollten oder nicht tun dürften. Ebenfalls in der Kategorie Kultur und Unterhaltung prämiert wurde das Webspecial Mamour, mon amour über die Liebesbeziehung zwischen der Schweizerin Lena und dem Senegalesen Mamour, der ohne Papiere in der Schweiz lebt.

In der Kategorie Wissen und Bildung ging ein Preis an netwars/out of CTRL, eine interaktive Webserie über einen drohenden Cyberkrieg. Cyberattacken gebe es schon seit vielen Jahren, sagte einer der Macher. Die Webdokumentation wolle klarmachen, dass dies jeden betreffe, zeige aber auch, wie man sich schützen könne.

In der Kategorie Spezial gab es dieses Jahr keine Auszeichnung. Astronaut Alexander Gerst ging dadurch leer aus – er war für seine Twitter- und Facebook-Beiträge aus dem Weltraum nominiert gewesen. Den Publikumspreis erhielt die YouTube-Reihe Shore, Stein, Papier, in der ein Ex-Junkie am Küchentisch Episoden aus seinem Leben als Süchtiger erzählt.

Der nicht dotierte Grimme Online Award zeichnet seit 2001 deutschsprachige Onlineangebote aus. Moderatorin Sandra Rieß bezeichnete ihn als den wichtigsten deutschen Preis für "qualitativ hochwertige Internetangebote". Für die insgesamt acht Preise waren diesmal 25 Webangebote aus 1.400 Vorschlägen nominiert.