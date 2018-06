Das Cover der aktuellen Ausgabe des New York Magazine zeigt 35 Frauen. Sie tragen schwarz, sitzen aufrecht auf schwarzen Hockern, halten ihre Hände im Schoß und blicken starr in die Kamera. Unter jeder Frau steht eine Jahreszahl zwischen 1960 und 1996. Der Titel lautet: "Cosby, die Frauen. Eine unerwünschte Schwesternschaft". Die Schwesternschaft besteht darin, dass jede dieser 35 Frauen behauptet, von Bill Cosby sexuell belästigt oder vergewaltigt worden zu sein. Einige berichten davon, zuvor unter Drogen gesetzt worden zu sein. Inzwischen haben sich weitere Frauen zu Wort gemeldet. Die Zahl ist von 35 auf 46 gestiegen.

"Er fragte mich, ob ich ein Glas Wein trinken wollte; ich nahm einige Schlucke. Es schmeckte scheußlich. Ich begann mich unwohl zu fühlen" (Jewel Allison, Autorin). "Ich erinnere mich kaum an etwas, nur dass ich in seinem Schlafzimmer aufgewacht bin. Er war nackt und drückte seinen Schwanz in meinen Mund" (Heidi Thomas, 55, Musiklehrerin). "Ich hätte auf jede Straße Manhattans laufen und sagen können: 'Ich werde von Bill Cosby vergewaltigt und unter Drogen gesetzt', aber wer zum Teufel hätte mir geglaubt?" (Barbara Bowman, 48, Botschafterin von PAVE – Promoting Awareness, Victim Empowerment, eine Organisation, die Opfer sexueller Gewalt stärkt). "Ich erzählte meiner Betreuerin im Playboy-Club, was er mir angetan hatte und sie sagte: 'Du weißt, dass er Hefner’s bester Freund ist, oder?' Ich sagte: 'Ja'. Sie sagte: 'Niemand wird dir glauben. Du solltest deinen Mund halten'" (PJ Masten, 65, ehemaliges Playboy-Bunny und Hotelmanagerin, jetzt Inhaberin einer kleinen Umzugsfirma).

Bill Cosby ist der American Dad. Der erste Afroamerikaner, der seine eigene Comedy-Sendung im US-Fernsehen hatte. Seine Bill Cosby Show gilt bis heute als eine der kommerziell erfolgreichsten und am längsten produzierten afroamerikanischen Sitcoms. Claire und Cliff Huxtable, sie Anwältin, er Arzt, ein afroamerikanisches Akademikerpaar mit ihren fünf wohlerzogenen Kindern in einem New Yorker Brownstone-Haus. Eine ganz und gar heile Familie, bei der es trotzdem drunter und drüber gehen kann: Sohn Theo bringt katastrophale Zeugnisse nach Hause. Denise nervt mit ihren Ausgehwünschen und mit Verehrern, die schon im türkischen Knast waren. Und die lieben Kleinen, Vanessa und Rudy können nur im Bett von Mama und Papa schlafen.



Trotzdem gibt es kein Problem, das der quietschglatte Dr. Huxtable, mit seinen vertrauenswürdigen Wollpullovern, nicht zu lösen vermag. Jede der 198 Folgen behandelt ein moralisches Dilemma. Der Zuschauer bekommt stets eine Lehre erteilt und wird dazu angehalten, ein besserer Mensch zu werden. Ein Mensch mit klaren Prinzipien und Werten.

Bill Cosby ist eine Marke. In den 1980er Jahren der bestbezahlte Entertainer der Welt, Werbefigur von Coca Cola, Ford und Kodak, Autor eines Bestsellers über das Vatersein. Der Sohn eines Alkoholikers, der das Geld vertrank und seine Kinder prügelte, ist selbst das beste Beispiel dafür, dass man den Verhältnissen entkommen kann. Jahrzehntelang warf er Eltern vor, ihre Kinder nicht anständig zu erziehen. Er belehrte Teenager, sich mehr um Bildung zu kümmern als um Klamotten und Gangsta Rap. Wer sich anstrengt, kann es zu etwas bringen im Leben – egal, woher er kommt und welche Hautfarbe er hat. Das war seine Botschaft.



Lina Muzur Lina Muzur, geboren 1980 in Sarajevo, lebt in Berlin. Sie arbeitet als leitende Lektorin beim Aufbau Verlag. Sie ist Mitglied der Redaktion von 10 nach 8.

"Es gab Momente, da wollte ich damit an die Öffentlichkeit gehen. Aber ich hatte Angst. Und auch Skrupel, einen afroamerikanischen Mann fertigzumachen" (Jewel Allison, Schriftstellerin).



Bill Cosby ist vermutlich ein Vergewaltiger. Im Jahr 2004 hatte Andrea Constand, eine Mitarbeiterin der Temple Universität, die ersten Missbrauchsvorwürfe gegen Cosby erhoben. 2005 verklagte sie ihn in einem Zivilprozess. Damals fanden sich 13 weitere Zeuginnen, die ähnliche Vorwürfe gegen Cosby äußerten. Es kam jedoch nie zum Prozess, weil Cosby und die Klägerin sich 2006 außergerichtlich einigten. Erst kürzlich wurden die damaligen Gerichtsunterlagen veröffentlicht. Aus diesen geht hervor, dass Cosby im Prozess eingeräumt hatte, 1976 einer Frau das Beruhigungsmittel Quaaludes verabreicht zu haben, weil er mit ihr Sex haben wollte. Er wurde nie rechtmäßig verurteilt.

Es gibt eine Monstrosität auf der Welt, die so gegen jede menschliche Güte gerichtet ist, dass wir sie nicht wahrhaben wollen. Doch in dieser Monstrosität steckt eine Wahrheit: Manchen Menschen bereitet es Vergnügen, anderen Leid und Schmerzen zuzufügen. Diese Wahrheit ist hässlich und abgrundtief böse, aber sie ist unleugbar.