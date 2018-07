Neulich musste ich weinen. Es war auf einer Hochzeit, die Braut wurde in die Kirche geführt, sie war jung und so schön wie Schneewittchen und neben dem Altar wartet er, der auch jung war und so schön war wie ein schmaler Edelmann, er ging ihr entgegen, sie sahen sich an – mir schien es, als hätte ich noch nie jemanden lächeln gesehen. Nicht so. Ihre Hand in seiner, seine in ihrer. Nicht nur ich weinte. Willst Du ihn, Ja! und Du, willst Du sie, Ja und noch mal Ja. Auf immer, und treu sein, Ja, in guten wie in schlechten Zeiten. Ja. Treu sein, bis dass der Tod uns scheidet. Ja.

Ich weinte, weil ich verstand, dass dieses Glück so groß war. Man vergisst es so leicht, was das Glück ist, das Glück in der Ehe, über das heute so gestritten wird, als hinge die Zukunft des Abendlandes davon ab, was immer das wäre, das Abendland, mit oder ohne Griechenland, das ja schon fast Morgenland ist. Schwule und Lesben wollen die Ehe, die vielen Heterosexuellen noch vor wenigen Jahren als spießig galt, während alte Männer der CDU Berlin, solche unter Spießerverdacht, jüngst mal wieder die Ehe verbieten wollten für Leute, die weniger spießig sind als sie selbst. Zur Diskussion stehen die Einehe, die Schwulenehe, die Hausfrauenehe (in hetero oder schwuler Ausprägung), die offene Ehe. Aus Utah melden sich die Mormonen mit der Vielehe, warum nicht auch die Vielehe, wenn es die Schwulenehe gibt? Amerika streitet über die Ehe eines Paares, das in einem Magazin eine Ehe mit Trauschein preist, die von der Treue befreit ist – er hütet die Kinder, während sie kleine Extra-Portionen sexueller Erfahrung sammelt. Noch schweigen die Muslime, warum? Vielleicht debattieren sie im Geheimen eine Rückfallposition zwischen der Erlaubnis einer Vierfrauenehe und dem Kopftuchverbot, ob ein kleiner Harem im Abendland durchginge, falls man auf Kopftücher für die Damen verzichten würde? Ungeahnte Ehegattensplitting-Vorteile bei vier Ehefrauen zu Hause! Aber welche von ihnen dürfte seine Rente erben?

Es geht in diesem Streit um vieles, um Steuersubvention, um Krankenkassenbeitragsbefreiung, um Adoptions- und Erbrecht. Nicht um Vertrauen, Hingabe, Glück. Glück steht unter Kitschverdacht. Vielleicht, weil es so selten ist. Ich meine, Präsident Kennedy hat es nicht hingekriegt, Clinton hat es nicht geschafft, Seehofer nicht. Die Wulffs! Miss Piggy musste hinnehmen, dass sich Kermit von ihr trennt, wegen so einem kleinen jungen Schwein, dessen Namen wir nicht nennen wollen. Liz Taylor hat nie aufgehört, an das Glück zu glauben, auch Richard Burton nicht. Sie haben sich getrennt und dann wieder geheiratet und wieder getrennt und noch mal geheiratet, aber es ging nicht, weder mit der Ehe noch mit der Treue oder dem Glück. Liz Taylor hat es acht Mal versucht, sucht man im Netz nach Elizabeth Taylor und klickt dann auf Ehe, springt eine Leiste mit Männerportraits auf, die fast den Bildschirm sprengt. Auch meine Tante S hatte übrigens kein Glück in der Ehe, keine meiner Tanten. Meine Eltern – na ja. Selbst Einstein hat es nicht geschafft, seine Frau auch nur in guten Zeiten zu ehren.



Wie im schlechten Film

Die Ehe scheint schwerer zu sein als die schwersten Zeiten, in denen sie doch gerade halten soll. Ein Kind stirbt, und die Eltern trennen sich. Der Klassiker. Was hat man nicht alles mitbekommen, was man lieber nicht gewusst hätte. V hat mit dem Mann ihrer besten Freundin K geschlafen, während K an Brustkrebs dahinsiechte. Ps Mann hatte mit einer anderen Frau über Jahre eine Parallelehe und ein kleines Mädchen, das genau so alt war wie die Tochter, die er mit P hatte. M erzählt, dass sie nach dem Besuch der Frauenarztpraxis ihren Mann anrief und ihm vom Krebsbefund erzählte, und er schon weg war, als sie nach Hause kam, geflohen aus einer Ehe, die womöglich nur Monate später wie einmal versprochen mit dem Tod geendet hätte. T hatte drei Kinder und ein Verhältnis mit einem Nachbarn, der vier Kinder hatte, worauf auch Ts Ehemann mit einer Nachbarin ein Verhältnis anfing, auch sie hatte drei Kinder, alle Ehen krachten, drei Ehen und zehn Kinder erwischte es auf einen Schlag.

Will man etwas Wahres über die Ehe sagen, dann ist es, dass sie manchmal hält, was schön ist, und manchmal Geschichten erzeugt, Storys wie der Plot eines schlechten Films, bei dem man das Kino verlassen würde. Nix wie raus hier! Gehen wir Eis essen, oder wie wär's mit einem White Russian. Alles besser als diese Geschmacklosigkeiten. Nahezu die Hälfte aller Ehen scheitern. So gesehen könnte man den CDU Altmännern, die neulich in Berlin so tapfer gegen die Ehe von Homosexuellen aufmarschierten, auf die Schultern klopfen und sagen: Cool bleiben. Gebt ihnen drei, vier Jahre und der Spuk ist vorbei!