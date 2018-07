Seit Mittwoch ist Addyi, die erste sogenannte Lustpille für die Frau zugelassen, zumindest in den USA. Und schon fragt man sich, welche Vorstellung von Sex Kolumnisten und Kolumnistinnen haben, die jetzt schäumen, mit Addyi wolle der Mann im Verbund mit der Pharmaindustrie die Frau nur allzeit gefügig machen. Nicht alle Männer sind Gorillas, und die Pille ist keine Partydroge, die man dem Weibchen in seinen Prosecco kippen kann. Frauen müssen schon selbst zum Arzt gehen, um sich die neue Pille verschreiben zu lassen. Diese Frauen müssen es wirklich wollen.

Gibt es die? Oh, bitte, werfen Sie kurz einen Blick auf unser aktuelles Jahrhundert. Und das betrifft nicht nur die Single-Partymaus (aber auch die, wenn sie will), sondern zum Beispiel auch eine dreifache Mutter, die neben dem anspruchsvollen Vollzeitjob noch einen anspruchsvollen Job hat, für den sie Gehalt bekommt, und einen Mann, den sie wirklich mag, der aber ebenfalls dreifacher Vater und berufstätig ist. Also Frauen in Partnerschaften, die wie in den Studien angegeben 2,7 Mal befriedigenden Sex im Monat haben – wenn alles entspannt läuft.

Entspannt läuft es aber nicht immer. Viele Paare leiden mehr oder weniger stark darunter, dass der Wunsch nach gemeinsamen Sex zu oft zu kurz kommt. Da will die Frau, aber der Mann kann nicht (Müdigkeit, Stress in der Arbeit, Kreditabzahlungen, körperliches Unwohlsein, ...). Oder der Mann will, und die Frau ist lustlos (Müdigkeit, Stress in der Arbeit, Kreditabzahlungen, körperliches Unwohlsein, …). Kommt übrigens beides ungefähr gleich häufig vor.

Wie geht man mit dieser Lustlosigkeit um, falls sie als Problem empfunden wird?

Da wäre zum einen das halbwegs funktionierende Paar, das sich mehr oder weniger konfliktfrei über temporäre Unlust verständigen kann. Man bringt Verständnis für die Müdigkeit, den Stress, das Unwohlsein des anderen auf und hat also heute (diese Woche, diesen Monat, eine Zeitlang) einfach mal keinen Sex.

Dann gibt es die Menschen, die schlicht keinen Sex wollen. Finden sie uninteressant. Das kann zu Problemen führen, wenn sie in einer Partnerschaft leben und der andere das anders empfindet. Aber dann ist weder Viagra noch Addyi eine Lösung, sondern eher eine Paarberatung. So jemand würde wohl kaum zum Arzt gehen und sich eine Pille verschreiben lassen.

Gegen die Versagensängste

Und schließlich gibt es noch den Fall – und der ist nicht selten in der genannten Konstellation – dass ein Partner gerne mehr begehren würde. Er oder sie erlebt es als Defizit, dass die Lust offensichtlich eingeschlafen ist. Man würde gerne, kann aber nicht.



Für bestimmte Männer gibt es hierfür eine mögliche Lösung: Viagra oder andere PDE-5-Hemmer. Da das Medikament beileibe nicht nebenwirkungsfrei ist, kann es in Deutschland nur vom Arzt verschrieben werden. Das ist gut so, denn in der Regel wird der Mann vernünftig beraten. Das Schöne ist: In manchen Fällen können diese Tabletten sogar helfen, wenn die Störung psychisch begründet ist, zum Beispiel bei Versagensängsten. Zu wissen, ich kann eine wirksame Tablette nehmen, entspannt manchen Mann.