Auf einer Germanistentagung vor einigen Jahren verständigten sich die Wissenschaftler auf den Begriff "Null-Sprech" für die Verschlagwortung im öffentlichen politischen Diskurs. Jeder kennt diese Form der politischen Ansprache. Wenn beispielsweise Politiker in einer Talkshow minutenlang Begriffe in die Öffentlichkeit massieren, als gelte es Tischtennisbälle in einen aushärtenden Zementklumpen reinzudrücken. Am Ende war es stets ein Blabla mit einer Girlande aus Begriffen wie Branchenmindestlohn und Mietpreisbremse.

Die Buzzfeedisierung des Wahlkampfs hängt eng mit der Marketingsprache der Kommunikationsexperten aus der Werbung zusammen. In einem Wahlkampfleitfaden der CDU lauten die 5 Tipps für eine gute Sprache: "Seien Sie persönlich! Sprechen Sie einfach, bildhaft, emotional! Heben Sie die persönliche Bedeutung hervor! Liefern Sie Information plus Emotion! Überraschen Sie!"

Mit den gleichen Regeln verkaufen der Kosmetikkonzern L’Oréal seine Colorationen, der Automobilhersteller Audi seine Autos und die Sparkasse ihre "optimierten Anlagemöglichkeiten". Als Barack Obama in den USA die Krankenversicherung einführen wollte, nannte man sie Obamacare. Kaum ein US-Bürger verstand die Details des Gesetzes, das eigentlich Patient Protection and Affordable Care Act hieß, denn am Ende ging es nur darum: "Are you for or against it?". Dafür oder dagegen?

Früher genügte es, Politik zu vermitteln. Heute wird sie in Politikberatungsfirmen und Werbeagenturen entwickelt und verkauft. Obamas "Yes, we can" war die vielleicht erfolgreichste Business-Marketing-Strategie aller Zeiten. Die Kunst des wundervollen Geschichtenerzählens wie es im Englischen heißt, ist der Schlüssel zu Klicks, Likes und Wählerstimmen.

Erstmals 1998 führte die SPD in ihrem Bundestagswahlkampf die "Kampa" ein. Sie war nach amerikanischem Vorbild eine Schaltzentrale, von der alle Kommunikationsstrategien ausgingen. Auch der FDP-Bus "Guidomobil", der Bürgerdialog, das Kanzlerinneninterview auf YouTube, alles aus den USA übernommen. Und die wiederum bedienen sich aus der Trickkiste der Werbepsychologen. Politiker sollen in Sprache und Gestus, Lifestyle und Haltung widerspiegeln.



Wenn Michelle Obama hinter dem Weißen Haus, wo normalerweise die US-Flagge flattert, Karotten aus der Erde zieht, dann illustriert das folgerichtig, dass die natürliche Steigerung von "can" und "care", "carrots" sind. Hinter jedem obersten Befehlshaber der amerikanischen Truppen, steht eine Frau, die an der Heimatfront für den dringenden Nachschub von Beta Carotin und die ganze Palette der B-Vitamine sorgt. In Deutschland würde man das ein "umfassendes Maßnahmenpaket" nennen.

Umso dringender ist es, dass wir den amerikanischen Wahlkampf genau beobachten. Was uns heute noch absurd, grotesk und skurril erscheint, wird in wenigen Jahren in Deutschland gang und gäbe sein. Anders kann man die kolossale Fehleinschätzung in den deutschen Medien gegenüber dem amerikanischen Multimilliardär Donald Trump nicht erklären. Bis vor Kurzem hieß es, dass er ein Politclown sei und deshalb niemals offizieller Präsidentschaftskandidat der Republikaner werden könne. In den neuen Umfragen liegt er vorn. Warum? (Regel Nummer 5: "Überraschen Sie!"). Weil er ein Politclown ist.



Wenn es möglich ist, Katzenfutter besser zu verkaufen, weil man Petersilie auf die aus der Aluschale herausgequetschte, stinkende Gelatinemasse als Servierinspiration legt, müsste es theoretisch möglich sein, Präsident der USA zu werden, nicht obwohl, sondern weil man den Unterschied zwischen den Kurden (kurds) und der iranischen Al-Quds (Kuds) nicht kennt. So erging es Donald Trump neulich in einem Interview. Zu seiner Ehrenrettung fiel ihm ein, dass für Fachwissen Fachleute zuständig seien.

Hierzulande wäre ein Politiker für alle Zeiten medial tot, wenn er einen Parteikollegen und Kriegsveteran, der fünf Jahre in Kriegsgefangenschaft gefoltert wurde, öffentlich dafür kritisiert, (Regel Nummer 1: "Seien Sie persönlich!") weil er sich hat fangen lassen. Trump über John McCain. Woraufhin Parteikollege Mitt Romney twitterte, dass der größte Unterschied zwischen den beiden sei, dass Trump sich selber abgeschossen hätte.

Trumps gefährlichster Konkurrent ist der mit einer gebürtigen Mexikanerin verheiratete Jeb Bush. Trump über mexikanische Einwanderer (Regel Nummer 2: "Sprechen Sie einfach!"): Alle kriminell! Daraufhin schaltete sich Sarah Palin ein, Republikanerin aus Alaska. Es war an der Zeit, Trumps Image als Idiot zu korrigieren. "Mir ist ein tougher Präsident lieber, als einer der bei Trivial Pursuit gewinnt."