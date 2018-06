Gast zum Kellner im Landgasthof: "Ich bin Vegetarier. Haben Sie auch etwas ohne Fleisch auf der Karte?"

Kellner zum Gast: "Ich kann Ihnen den Falschen Hasen anbieten."

Ja, die Welt ist komplex geworden und die Ernährungsvorlieben der Menschen sind es auch. Da kann man den Überblick verlieren. In urbanen Ballungsräumen bietet jedes progressive Restaurant, ein Low-Carb-High-Protein-Super-Vegan-Gericht an. Ein Café-Barista, der keine Soja-Latte hat, muss sich auf eine laktoseintolerante Spontandemo gefasst machen. Zwar hat die Debatte um den Veggie Day gezeigt, wie viele Menschen sich weiterhin ans Hüftsteak klammern. Aber die fleischlose Ernährung findet mehr und mehr Anhänger.

Nur, was kocht man für einen Frutarier im Freundeskreis? Womit macht man einen Freeganer glücklich? Und was darf man einem Pescetarier auf keinen Fall servieren? Dieser Kartenstapel hilft dabei, Fettnäpfchen am Tisch zu vermeiden.



Zeit Online Karten Wer isst was? Veganer, Frutarier, Freeganer – es gibt so viele fleischlose Ernährungsweisen. Wer sich auskennt, meidet Fettnäpfchen am Tisch. Friedrich Nietzsche Deutscher Philosoph (1844 - 1900) "Die Vernunft beginnt bereits in der Küche."

© Reuters/Jacky Naegelen Der Veganer ernährt sich von Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten und Nüssen.

© Reuters Wer noch dazu vegan lebt verbannt Wolle, Leder, Daunen und andere tierische Produkte aus seinem Haushalt.







Richtig! A Puddingvegetarier Gesunde Ernährung ist ihm egal. Hauptsache, es kommt kein Tier zu Schaden.













