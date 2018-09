Der Kinderbuchautor Max Kruse ist tot. Der Erfinder des Urmel starb am 4. September im Alter von 93 Jahren, wie sein Verlag Thienemann-Esslinger jetzt mitteilte. Zuvor hatten bereits der Münchner Merkur und die Süddeutsche Zeitung den Tod des Autors gemeldet.

Kruse lebte zuletzt im oberbayerischen Penzberg. Sein Urmel, ein kleiner, lispelnder Dinosaurier, der nach Jahrmillionen aus einem tiefgefrorenen Ei schlüpft und bei Professor Habakuk Tibatong auf der Insel Titiwu ein Zuhause findet, wurde einer der erfolgreichsten Stars der Augsburger Puppenkiste und zu einem Klassiker der Kinderbuchliteratur. Die Geschichten von Urmel und seinen Freunden wurden weltweit mehr als 800.000 Mal verkauft.



Schon in ihrem Entstehungsjahr 1969 wurde die Geschichte des Urmel von der Augsburger Puppenkiste mit Marionetten nachgespielt und vom Hessischen Rundfunk verfilmt. Mitte der neunziger Jahre folgte eine Zeichentrick-Adaption. 2006 und 2008 kamen die Kinofilme Urmel aus dem Eis und Urmel voll in Fahrt. Es gibt ein Urmel-Musical, und in einer auf Sat.1 ausgestrahlten Theaterfassung wurde das Drachentier von dem 2012 gestorbenen Komiker Dirk Bach gespielt, der auch zahlreiche Urmel-Hörbücher aufgenommen hat. 45 Jahre nach dem ersten Band erschien 2013 Urmel saust durch die Zeit, in dem der Autor Kindern die Evolutionstheorie nahe bringen wollte.

Max Kruse wurde 1921 in Bad Kösen an der Saale geborenen. Seine Mutter war die Puppenmacherin Käthe Kruse, der Vater der Bildhauer Max Kruse. Für die Puppen und Stofftiere seiner Mutter schrieb er auch sein erstes, 1952 veröffentlichtes Kinderbuch: Der Löwe ist los sollte ursprünglich mit Fotos der von seiner Mutter geschaffenen Figuren illustriert werden.

Bis ins hohe Alter hinein hatte Kruse sich über seinen Erfolg gewundert. Aber Schriftsteller wollte er schon als kleiner Junge werden. "Da es in meiner Kindheit weder Radio, noch gar Fernsehen und Internet gab, kannte ich nur Bücher, die ich verschlang", zitierte sein Verlag den Autor zu dessen 90. Geburtstag vor fast vier Jahren.

Mehr als 50 Kinder- und Jugendbücher hat Kruse geschrieben. Neben dem Urmel sind Lord Schmetterhemd und Don Blech weitere Kruse-Charaktere, die bei der Augsburger Puppenkiste ein Leben an Fäden führten. Aber auch Kurzgeschichten, Gedichte (Schafsgedanken oder die Liebesgedichte Mein Herz beginnt zu schweben von 2013) und eine Autobiografie hat er verfasst. Kruses Geschichten wurden unter anderem ins Chinesische, Englische, Finnische, Russische, Koreanische und Dänische übersetzt.