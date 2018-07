Noch schrecklicher als die Sommerinterviews des ZDF sind die Politinterviews in den übrigen Jahreszeiten. Das Konzept namens Berlin Direkt ist sehr einfach. Man lädt einen Spitzenpolitiker zu einem Gespräch ein und konfrontiert ihn dort mit seinen eigenen Aussagen. Das ist natürlich sehr langweilig und überflüssig und hat mit einem tollen Interview nichts zu tun. Also verwendet man einen Kniff. Man deutet die Aussage um, versteht sie willentlich falsch und treibt damit den Politiker zur Weißglut.

Wenn sich alle Jubeljahre jemand aus der Narkose der schläfrigen ZDF-Atmosphäre befreit und gegen die haarsträubende Methode wehrt, heißt es anschließend, der Politiker habe sich unhöflich verhalten. Bettina Schausten ist eine der Moderatorinnen dieses Formates. In ihrer langjährigen Fernsehkarriere brachte sie es zu einem unvergesslichen Moment. Das war, als sie öffentlich dem damaligen Bundespräsident Christian Wulff vorwarf, dass dieser für die Übernachtung bei seinen Freunden nicht anschließend Geld auf den Frühstückstisch lege. Sie, Bettina Schausten, täte das nämlich.

Diese Woche lud Frau Schausten Herrn Gabriel zu einem Gespräch ein, um ihn zu fragen, ob er mit seinem Vorschlag für Obergrenzen im Asylrecht von Frau Merkels Seite weiche. Sigmar Gabriel hat nie eine Obergrenze gefordert. Darauf weist er im folgendem Interview hin. Sie aber muss darauf bestehen, weil sonst das Konzept der Sendung nicht aufgehen würde.

Schausten: "Sie haben CDU und CSU Richtungslosigkeit vorgeworfen und wollen sich mit Ihrer Partei um eigene Antworten kümmern. Steht der Vizekanzler nicht mehr an Merkels Seite? Halten sie Merkels Haltung für falsch?"

Die Frage suggeriert, dass der Koalitionspartner SPD durch eigene Lösungsvorschläge in der Flüchtlingsfrage von Frau Merkels Seite weichen würde. Als Grund wird die "Richtungslosigkeit von CDU und CSU" genannt. In der Frage der Flüchtlinge ist es die Union, die zerstritten ist. Der Koalitionspartner SPD lässt sich eher an Merkels Seite verorten als die eigene Schwesterpartei CSU und Teile der CDU. Der Vizekanzler kommentiert folgerichtig und erklärt.

Gabriel: "Merkwürdige Frage. CSU wirft Merkel Verfassungsbruch vor und will Klage vor dem Verfassungsgericht einreichen. Und Sie fragen mich als Sozialdemokraten, ob ich an der Seite von Frau Merkel stehe?"

Schausten: "Wenn Sie sich jetzt abgrenzen, wenn Sie Obergrenzen benennen, grenzen Sie sich doch ab."

Wahr ist, dass Teile der Union am Asylrecht zu rütteln versuchen und der Bundeskanzlerin vorwerfen, den weltweiten Flüchtlingsstrom durch Freundlichkeit direkt nach Deutschland gelenkt zu haben. Weder die Bundeskanzlerin noch die SPD haben jemals eine Obergrenze für Flüchtlinge und die damit einhergehende Grundgesetzänderung gefordert.

Gabriel: "Nichts von dem, was Sie sagen, ist richtig, Frau Schausten.



Was wir sagen, ist, dass der Streit den Frau Merkel mit Herrn Seehofer führt, völlig sinnlos ist. Dass er Hilflosigkeit signalisiert, weil es doch nicht um die Frage geht, ob wir es schaffen müssen oder nicht und wie viel Menschen kommen. Sondern, dass wir über die Bedingungen zu reden haben, unter denen wir es schaffen müssen. Denn wir werden ja um Europa und um Deutschland keine Zugbrücke finden, die wir hochziehen können, um die Menschen abzuwehren. Es sei denn, wir würden Soldaten an den Grenzen aufziehen lassen und sie mit aufgepflanztem Bajonett die Flüchtlinge abwehren lassen. Das will ja hoffentlich nicht mal die CSU.

Und jeder weiß, dass wir als Deutsche völlig überfordert sind, wenn wir jedes Jahr mehr als eine Million Flüchtlinge aufnehmen und integrieren müssen. Das weiß jeder. Es geht erstens um die Frage, was können wir für die Flüchtlinge, die gekommen sind und kommen werden, tun, um sie gut zu integrieren. Wir müssen aufhören damit, dass Bund und Länder in Bildungsfragen nicht zusammenarbeiten dürfen, …"



Schausten: "Hmm, hmm…"

Gabriel: "… wir müssen dafür sorgen, dass in den Herkunftsländern im Libanon, in Jordanien, auch in der Türkei bessere Bedingungen schaffen, damit nicht immer mehr…"

Schausten: "… Herr Gabriel…"

Gabriel: "… damit nicht immer mehr Menschen im wahrsten Sinne des Wortes ihre Zelte abbrechen – darum geht es!"

Schausten: "… lassen Sie uns…"

Gabriel: "…und nicht um den völlig unsinnigen…"

Schausten: "… lassen Sie uns.."

Gabriel: "... und nicht um den völlig unsinnigen Streit..."

Schausten: "... hm, hm ja..."

Gabriel:"... in der CDU!"

Gabriel macht in seiner durch Frau Schausten ständig unterbrochenen Rede klar, dass die Lösung in der Flüchtlingsfrage keine Obergrenze ist, sondern die Verbesserung der Flüchtlinge in den Aufnahmelagern im Orient. Der Grund, weshalb die Flüchtlinge weiterziehen, ist nämlich, dass sich die Versorgung dort verschlechtert hat.