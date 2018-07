Als am 7. Januar 2015 Attentäter in die Redaktion des französischen Satiremagazins Charlie Hebdo stürmten und dort zwölf Mitarbeiter erschossen, erschütterte das Attentat die ganze Welt. Es war ein in seiner Brutalität beispielloser Angriff auf die Presse- und Meinungsfreiheit. Unter dem Slogan Je suis Charlie solidarisierten sich Menschen überall mit den Opfern – insbesondere auch Satiriker und Karikaturisten, die in ähnlicher Weise wie Charlie Hebdo in ihren Zeichnungen Machthaber und Missstände anprangern. Sie, deren Arbeit oft als Randbereich des Journalismus gilt, rückten ins Zentrum der Anteilnahme. Je Suis Charlie, das war auch ein kollektives Bekenntnis zu dem vielzitierten Satz von Evelyn Beatrice Hall: "Ich missbillige, was du sagst, aber ich werde bis zum Tod dein Recht verteidigen, es zu sagen."



Trotzdem war 2015 ein dunkles Jahr für die Meinungsfreiheit. Die Organisation Reporter ohne Grenzen überschrieb ihren Jahresreport zum Weltpressefreiheitsindex mit den Worten Niedergang auf ganzer Linie. Mehr als 150 Journalisten und noch einmal so viele Netzaktivisten saßen 2015 weltweit in Gefängnissen, mindestens 74 Menschen wurden getötet. Wie viele davon als Karikaturisten wegen ihrer Arbeit inhaftiert oder unter Druck sind, darüber gibt es keine gesonderten Statistiken. Oft sind staatliche Autoritäten ihre größten Feinde: Denn Karikaturisten kritisieren Dinge, ohne sie ernst zu nehmen, sie machen sich über die Empfindlichkeiten von Machthabern und Würdenträgern lustig, sie verdichten komplexe Zusammenhänge zu leicht verständlichen Zeichnungen. In vielen autoritären Staaten reicht das, um wegen Blasphemie, Volksverhetzung oder Majestätsbeleidigung angezeigt zu werden. Auf die Meinungsfreiheit können sie sich vor Gericht nicht berufen. An einigen wird in Schauprozessen ein Exempel statuiert, andere verschwinden ohne Anklage jahrelang in Haft, wo sie unmenschlichen Bedingungen und Folter ausgesetzt sind. Wir erinnern an die Lage dreier Karikaturisten. Stellvertretend.



Gunduz Agaev, Aserbaidschan

Justitia im Gefängnis, hinter dem Gitterfenster die Skyline der Hauptstadt Baku: So sieht Gunduz Agaev seine Heimat Aserbaidschan. © Agaev





Gunduz Agaev © Gunduz Agaev

Der Aserbaidschaner Gunduz Agaev karikiert die mediale Inszenierung gesellschaftlicher Autoritäten: Die Zeichnungen enttarnen sie als eitel und charakterschwach. Junge Nutzer von sozialen Netzwerken und Portalen wie BoredPanda lieben ihn dafür. Die Regierung von Aserbaidschan stellt ihm nach. Im November 2014 brachten ihn Polizisten in Zivil in die Abteilung Kampf gegen das organisierte Verbrechen des aserbaidschanischen Innenministeriums. Wer dorthin verschleppt wird, dem droht Folterung im Namen der Justiz. Dort wollten die Polizisten Agaev als Spitzel anwerben, andernfalls, so drohten sie, werde man einen Vorwand finden, ihn zu verhaften. Agaev gelang später die Flucht aus seiner Heimat, derzeit lebt er in Georgien und der Ukraine. Er will in der EU Asyl beantragen. Die meisten seiner Karikaturen werden von Meydan TV publiziert, einem Nachrichtenkanal aserbaidschanischer Oppositioneller, der aus dem Exil in Berlin sendet.