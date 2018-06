Drei Herren in übertrieben weißen Hemden, als hätten sie sich bei der Kleiderwahl abgesprochen. Sie versuchen, in die Kamera zu lächeln, doch ihre Anspannung ist nicht zu übersehen. Jeder von ihnen Vertreter einer radikal anderen Ideologie und anderer politischer Mittel, diese durchzusetzen. Welten lagen bisher zwischen ihnen. Und nun: ein historischer Handschlag zwischen Erzfeinden, wie seinerzeit zwischen Arafat und Rabin.

In Kolumbien scheint gerade möglich, was sonst an so vielen Stellen in der Welt in weite Ferne gerückt ist: der Anfang vom Ende eines jahrzehntelangen Bürgerkriegs.

Am 23. September wurde in Havanna mit diesem Handschlag ein historischer Moment in Kolumbiens Geschichte besiegelt. Als "point of no return" bezeichnete ihn der kolumbianische Präsident Juan Manuel Santos. Seit über drei Jahren hatten Abgesandte der Rebellen mit Regierungsbeamten in unzähligen Gremien auf neutralem Terrain in Kuba auf dieses Treffen hingearbeitet. Und immer, wenn sich die jeweiligen Parteien wieder verhakten, kam der international anerkannte Konflikthelfer und Yogameister Sri Ravi Shankar zum Einsatz.



Friedensvermittlerin Laura Restrepo

Nun traten also Santos und der oberste Anführer der Farc-Rebellen, Comandante Timoschenko, zum ersten Mal gemeinsam vor die Kameras. Und Gastgeber Raúl Castro spielte, wie seinerzeit Clinton in Oslo, die Rolle des Friedensschlichters. Erklärtes Ziel dieses Friedensabkommens, das ab März 2016 umgesetzt werden soll: die Niederlegung aller Farc-Waffen und eine umfassende Wahl-, Justiz- und Bodenreform. Die Farc träumen inzwischen sogar von der Möglichkeit eines eigenen Präsidentschaftskandidaten.

Laura Restrepo, eine der bekanntesten Journalistinnen und Aktivistinnen Kolumbiens, war bereits vor dreißig Jahren dabei, als sich kolumbianische Rebellentruppen und Regierungsabgeordnete in den achtziger Jahren zum ersten Mal gemeinsam an einen Tisch setzten. Als eine von wenigen Frauen wurde sie in dieser damals einzigartigen Initiative als Beraterin hinzugezogen. In den meisten ihrer Romane hat sie die nicht enden wollende Gewalt des Bürgerkriegs reflektiert. Vor vier Jahren habe ich sie in Bogotá zum ersten Mal getroffen. Jetzt möchte ich wissen, wie sie mit ihrer Erfahrung als Friedensvermittlerin die Verhandlungen in Havanna einschätzt. Wir beginnen einen intensiven Email-Austausch.

Laura Restrepo: Natürlich habe ich jetzt große Erwartungen, oder wie Terry Eagleton sagt: bin hoffnungsvoll, aber ohne falschen Optimismus. Präsident Santos hat es jetzt tatsächlich geschafft, ein Abkommen mit den Farc in die Wege zu leiten. Das wäre noch vor Kurzem undenkbar gewesen. Santos war in der Vergangenheit aufs Engste mit Ex-Präsident Álvaro Uribe, einem Caudillo der Ultra-Rechten, verbandelt. Und nicht umsonst war er, noch als Verteidigungsminister und Uribes rechte Hand für alle schmutzigen Geschäfte, lange Zeit ein erklärter Gegner der Friedensverhandlungen. Doch inzwischen ist er Erzfeind von Uribe und erfüllt seine Aufgabe zur Befriedung des Landes.

Cordelia Dvorák: Die Farc sind Kolumbiens größte Rebellengruppe mit fast 7.000 aktiven Kämpfern. Wie geht es eigentlich zusammen, dass diese ehemalige Bauern-Guerilla auch in den Drogenhandel verwickelt scheint?

Restrepo: Die Farc sind inzwischen tatsächlich eine unglaublich wohlhabende Organisation, die viel Land besitzt und damit große Geschäfte macht, um sich zu finanzieren. Aber ich frage mich: Was geschieht denn nun mit all diesem Vermögen? Wird das aufgelöst oder legalisiert? Oder gibt es dazu unter dem offiziellen Verhandlungstisch irgendwelche geheimen Vereinbarungen? Das wurde bisher nirgendwo angesprochen.

Komplexer Prozess der Wiedergutmachung

Dvorák: Es ist ja geplant, die Guerrilla vollkommen zu entwaffnen – kann das funktionieren, wo bisher fast alle Konflikte mit Waffengewalt ausgetragen wurden?

Restrepo: Die Waffen der Farc sind nicht die einzigen, die das Land überschwemmen. Der Punkt ist: Plant die Regierungsseite auch, die mächtigen paramilitärischen Gruppen zu entwaffnen, die der Regierung als geheimes Schatten-Militär dienen? Und was wird aus den vielen Menschen, die jahrelang von den Farc angegriffen wurden? Werden die jetzt mit verschränkten Armen zuschauen, wenn die Farc plötzlich keine Waffen mehr haben? Nach wie vor gibt es da ein hochexplosives Rachepotenzial. Meine Erfahrung macht mich vorsichtig, denn man erreicht keine wirkliche kollektive Versöhnung ohne eine entsprechende Entschädigung der Opfer und einen komplexen Prozess der Wiedergutmachung. Das allerdings lässt sich nicht bei den Treffen in Havanna erreichen.

Dvorák: Kannst du uns erzählen, wie es kam, dass du Friedensunterhändlerin warst und gleichzeitig auch Mitglied einer Guerilla, der M19?

Restrepo: Es mag vielleicht eigenartig erscheinen, aber ich war zuerst Friedensbeauftragte und bin dann in die Guerilla eingetreten. Diese erste Initiative, die Guerilleros und die Regierung an einen Tisch zu bringen, war damals absolut einzigartig. Das hatte es in Lateinamerika so vorher noch nie gegeben. Allein die Idee, dass zwei Erzfeinde, die sich über Jahrzehnte gegenseitig umgebracht hatten, auf einmal miteinander reden, gar verhandeln und vielleicht zu einem Friedensschluss kommen würden, schien uns verführerisch revolutionär. Doch dieser erste Versuch endete in einem riesigen Blutbad. Die Verhandlungen fanden damals noch nicht hinter verschlossenen Türen und auf neutralem Territorium statt, wie jetzt in Havanna, sondern mitten in den Konfliktzonen: in den Bergen oder im Urwald, auf den Dörfern und manchmal sogar in den Slums und Vororten der Städte. Das war extrem riskant für alle Beteiligten. Ich glaube, in den Monaten dieser "Friedensverhandlungen" wurde mehr geschossen als in den Kriegsjahren zuvor. Von Anfang an hatte die Guerilla vorausgesagt: "Die Toten für dieses Friedensabkommen stellen wir." Als die Spannungen auf ihrem Höhepunkt waren, stellte sich der damalige Oberbefehlshaber der Armee gegen das schon beschlossene Abkommen, die Regierung gab nach, die Verhandlungen brachen zusammen und die Türen des Dialogs, die sich gerade geöffnet hatten, waren erst einmal wieder für lange Zeit zu.