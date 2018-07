Am 19. November erhielt die Schriftstellerin Nino Haratischwili in der Akademie der Künste Berlin-Brandenburg den Anna-Seghers-Preis 2015 für deutschsprachige Literatur. Hier dokumentieren wir ihre Dankesrede.

Wenn ich an Anna Seghers denke, fällt mir als erstes der Roman Transit ein, vielleicht, weil es das erste war, was ich von ihr gelesen habe, und vielleicht auch, weil ich es zu einer Zeit las, als ich selbst sehr stark auf der Suche war. Auf der Suche nach einem Ankommen, auf der Suche nach einer eigenen künstlerischen Identität, auf der Suche nach Zugehörigkeit.



Ich war erst kürzlich aus Georgien nach Deutschland gekommen und hatte mein Studium angefangen. Es war aber auch die Zeit, als ich merkte, dass das Schreiben für mich viel mehr als nur ein Hobby war, dass es meine gesamte Zeit und Konzentration beanspruchte und dadurch alles andere in den Hintergrund rückte. Diese Erkenntnis machte mir Angst, ich wusste nicht, wohin damit, ich wusste vor allem nicht, ob das, was ich zu erzählen hatte, erzählenswert war, und auch mein Umfeld schien sich nicht gerade brennend dafür zu interessieren.

Zwar war ich, anders als Anna Seghers in ihr Exil, freiwillig nach Deutschland gekommen und beherrschte bereits die Sprache, was mir einige Komplikationen ersparte, aber dennoch merkte ich stets eine gewisse Fremdheit, die ich nicht abstreifen konnte. Ich wurde sie nicht los, wie einen lästigen Geruch, der in den Kleidern hängt.

Nino Haratischwili, geboren 1983 in Tbilissi, ist mehrfach preisgekrönte Theaterautorin, -regisseurin und Romanautorin. Zuletzt erschien ihr Einakter "Die zweite Frau in der Anthologie Techno der Jaguare – Neue Erzählerinnen aus Georgien" (2013). Für ihren neuen Roman "Das achte Leben" (2014) erhielt sie ein Grenzgänger-Stipendium der Robert-Bosch-Stiftung für Recherchen in Russland und Georgien. Nino Haratischwili lebt in Hamburg und ist Gastautorin von "10 nach 8". © Danny Merz

In genau dieser Zeit las ich Transit. Ich erinnere mich an das vertraute Gefühl beim Lesen, das Gefühl des Verstandenwerdens, weil es in dem Buch ebenfalls um eine Phase des Übergangs, der Hoffnung, der Angst, der Abhängigkeit von übergeordneten Machtstrukturen und nicht zuletzt eine Gegenwart voller offener Fragen ging. Um es mit den Worten seines Erzählers zu beschreiben:

"Ich habe damals zum ersten Mal alles ernst bedacht: Vergangenheit und Zukunft, einander gleich und ebenbürtig an Undurchsichtigkeit, und auch an den Zustand, den man auf den Konsulaten 'Transit' nennt und in der gewöhnlichen Sprache Gegenwart."

Denn genau solch einen Ort hatte ich zurückgelassen, ein Land und eine Gesellschaft im Umbruch, Menschen, die suchten und nicht ankommen konnten, ein von Kriegen und Umstürzen, von blutiger Identitätssuche und wirtschaftlichen Zerwürfnissen zerrüttetes Land, wo jede Form der Zukunftsdefinition von einer nicht aufgearbeiteten Vergangenheit aufgehalten wurde, sodass jeder Blick nach vorne zugleich auch ein Blick zurück war. Ankommen tat ich in einer Gesellschaft, die durchstrukturiert und von klaren Vorstellungen beherrscht schien, was gut und was schlecht war, in der jeder seine Rolle zu haben und sie auch bestens zu kennen schien, eine Gesellschaft, die den Wohlstand, den sie erarbeitet hatte und jetzt genoss, für selbstverständlich hielt und nur vorgab, sich für andere zu interessieren, die jenseits dieser selbstverständlichen Zone lebten – nur, weil es sich so gehörte und als guter Ton galt.

Jahrelang erklärte ich den anderen, dass mit Georgien nicht der US-Bundesstaat gemeint war, dass Georgien aber auch nicht Russland ist, dass es dort keine Tundra gibt, aber durchaus Bananen und Apfelsinen, und dass mich in Deutschland weniger das Supermarktangebot beeindruckte, als einzelne Menschen, die ich auf meiner Identitätssuche traf und die mir den Weg wiesen oder mir Vertrauen schenkten, die offen waren, neugierig, streitlustig, ständig bereit, ihre Ansichten und Überzeugungen auf den Prüfstand zu stellen. Menschen, die sich für eine Gesellschaft einsetzten, in der es keine von vornherein festgelegten Rollen gibt und in der die Nationalität, die Herkunft und der soziale Status nicht darüber entscheiden, wie ein Mensch lebt und wahrgenommen wird.

Irgendwann war ich es leid, zu erklären, wo ich herkam, wo Georgien lag, warum ich deutsch sprach, und ich sagte dann nur noch leicht ironisch-lapidar: Ich komme aus dem ehemaligen Ostblock. Dann geschah etwas, was ich so niemals vorgehabt hatte. Die Sprache, die deutsche Sprache, wies mir den Weg: Sie adoptierte mich, ich fing an, in ihr zu schreiben, alles, was ich zu sagen hatte, in ihr auszudrücken, ich fing an, sie mir anzueignen, ich tobte mich in ihr aus, sie bot mir ein Stück Zuhause. Ich hinterfragte sie nicht und auch sie tat es nicht. Sie bot mir unzählige Möglichkeiten und schien mir stets Bestätigung zu geben, dafür, dass das, was ich zu sagen hatte, nicht an Landesgrenzen gebunden war.